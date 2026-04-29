https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/bakan-uraloglu-acikladi-dusen-libya-ucaginin-karakutu-cozumleri-savciliga-sunuldu-1105362902.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Düşen Libya uçağının karakutu çözümleri savcılığa sunuldu

Bakan Uraloğlu açıkladı: Düşen Libya uçağının karakutu çözümleri savcılığa sunuldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın karakutu sunun çözümlerinin bitirildiğini ve savcılığa sunulduğunu belirtti. 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T12:32+0300

2026-04-29T12:32+0300

2026-04-29T12:53+0300

türki̇ye

deniz yavuzyılmaz

libya

abdulkadir uraloğlu

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104652434_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_dd2d4561c5759c22df09da41a5cca0b7.jpg

Düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız" dedi. Bakan Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın uçakla ilgili iddialarına yönelik de, " Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor 'ya tutarsa' diye. Ben açık çağrı yaptım, gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek bize versin. Ama öyle değil, bir şey atıyor, o tutmuyor çünkü doğru değil yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Karakutu çözümleri savcılığa ulaştırıldıUraloğlu, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik iddialarına ilişkin soru üzerine Uraloğlu'nun açıklamasından önemli satır başları şöyle; "Burada tabii düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren kaza kırım ekibiyle gerekli incelemeleri başlattık. İlk anından itibaren de Cumhuriyet savcılığı yani adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla esasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız."Bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursunDeniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor 'ya tutarsa' diye. Ben açık çağrı yaptım, gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek bize versin. Ama öyle değil, bir şey atıyor, o tutmuyor çünkü doğru değil yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Onun için ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özelikle söylemek isterim. Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Vekaleten zaten bu olay orada olduğunda da oradaydı. Usul şöyle: havalimanlarında önce arkadaşlarımızı, hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz, birçok yerde böyle, sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur, bu olaydan tamamen bağımsızdır."

türki̇ye

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz yavuzyılmaz, libya, abdulkadir uraloğlu, uçak