Bakan Uraloğlu, 'köprü ve otoyollara zam gelecek mi' sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'da kalan Türk uçaklarından birinin getirildiğini diğer uçağın ise bugün ya da yarın getirileceğini... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T14:18+0300

İran'da kalan Türk uçaklarıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi. "Otoyol ve köprü ücretlerine ek zam gündemde mi?" sorusu üzerine Bakan Uraloğlu, "Şu an için gündemimizde değil. Takip edeceğiz. Biraz daha stabil haline gelmesini bekliyoruz doğrusu" yanıtını verdi. Uçuşlar açılacak mı sorusunu da yanıtladıİSO Meclis Toplantısı'nın sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "İlk anda bizim İran'da kalan bir uçağımız vardı. Dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. Türk Hava Yolları'nın uçağını da inşallah bugün belki yarın getireceğiz. Tabii halen hava sahası kapalı olan ülkeler var. Bu ülkelere biz şu anda bir uçuş planlamıyoruz. Nereler var, Suriye'nin güneyi, İsrail zaten bizim bir uçuşumuz yoktu, İran, Irak, Kuveyt, buralara hava sahaları kapalı olduğu için uçuş planlamıyorduk. Biz esasında gerekli tespitleri yaparak inisiyatifi birazcık da hava yolu operatörlerimize bırakıyoruz. Şu an itibarıyla ana taşıyıcılarımız olan Türk Hava Yolları ve Pegasus mayıs ayı sonuna kadar bu uçuşları iptal etmiş durumdalar ama şu ateşkes sürecinin netleşmesi durumunda bunun hemen gözden geçirilmesi söz konusu olacak." diye konuştu.İran'ın Türkiye'ye uçma talebinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz bunu değerlendiriyoruz. Belki ilk etapta böyle bir imkan olabilir. Sonrasında da gelişmelere göre biz karar vereceğiz. Yani içinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım. Birinci derecedeki hassasiyetimiz bu." ifadelerini kullandı.Türkiye'de jet yakıtlarda sorun var var mı?"Jet yakıtlarında durum nedir? Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, 'Avrupa'nın 6-7 haftalık jet yakıtı kaldı' dedi. Bizde durum nedir?" sorusuna da Bakan Uraloğlu, "Dünyayı da takip ediyoruz. Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı 2 katından fazla artmış durumda. Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur." şeklinde yanıt verdi.Otoyol ve köprülere zam gelecek mi?Uraloğlu, "Otoyol ve köprü ücretlerine ek zam gündemde mi?" sorusu üzerine, "Şu an için gündemimizde değil, Takip edeceğiz. Biraz daha stabil haline gelmesini bekliyoruz doğrusu." dedi.

