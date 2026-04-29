Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: 'Hemen yürürlüğe girecek, anneler 10 gün içerisinde başvurularını yapabilirler'
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanunla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, annelerin 10 gün içerisinde...
2026-04-29T12:48+0300
10 gün içerisinde başvurabilecekler
Göktaş, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığını anımsatması üzerine Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." diye konuştu.
Koruyucu mekanizma vurgusu
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine de Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Göktaş, "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." açıklamasında bulundu.
Bakan Göktaş, koruyucu, önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." şeklinde konuştu.