Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: 'Hemen yürürlüğe girecek, anneler 10 gün içerisinde başvurularını yapabilirler'

Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: 'Hemen yürürlüğe girecek, anneler 10 gün içerisinde başvurularını yapabilirler'

Sputnik Türkiye

29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T12:48+0300

2026-04-29T12:48+0300

2026-04-29T12:48+0300

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanunla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler" dedi.10 gün içerisinde başvurabilecekler Göktaş, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığını anımsatması üzerine Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." diye konuştu.Koruyucu mekanizma vurgusu Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine de Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Göktaş, "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." açıklamasında bulundu.Bakan Göktaş, koruyucu, önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, doğum izni, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası