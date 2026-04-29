Ablasının ölümüne dair kanıt isteyen bankaya mezardan çıkardığı kemikleri getirdi

Hindistan'ın doğusunda yaşanan olayda, bir adam, kız kardeşinin birikimlerini çekemeyince ölümünü kanıtlamak için mezardan çıkardığı iskelet kalıntılarını... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

Doğu Hindistan’ın Keonjhar bölgesinde pazartesi günü yaşanan olay ilk olarak kimin çektiği bilinmeyen bir video ile başladı. Odisha eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Jitu Munda adlı adam, yaklaşık 3 ay önce ölmüş ablasının kalıntılarını mezardan çıkartarak banka şubesine götürdü. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Munda, resmi ölüm belgesi sunamadığı için paraya erişemediği için 'çaresizlikten böyle davrandığını' söyledi.Polis, Munda’nın kalıntıları bankaya götürmek için mezardan çıkardığını açıkladı.Banka ise kendini savunarak böyle bir talepte bulunmadığını, yalnızca yasal olarak gerekli belgeleri istediğini açıkladı. Olayın, prosedürler hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirten banka, paranın daha sonra yasal mirasçılara teslim edildiğini duyurdu.Odisha Gelir Bakanı Suresh Pujari, olayın soruşturma altında olduğunu ve şube müdürü hakkında işlem yapılacağını söyledi. Keonjhar bölge yönetimi de “derin endişe” duyduklarını belirterek vatandaşların hak ve onurunun korunmasının öncelik olduğunu vurguladı.Munda, ise batı basınına yaptığı açıklamada, sürecin kız kardeşi Kalara’nın bu yılın başlarında ölmesiyle başladığını söyledi. 56 yaşındaki kadının gündelik işlerde çalıştığını, eşi ve oğlunun ölümünden sonra aile evine döndüğünü ifade etti.Kız kardeşinin ölümünden birkaç ay önce hayvanlarını satarak yaklaşık 19 bin 300 rupi (203 dolar) bankaya yatırdığını belirten Munda, ölümün ardından defalarca bankaya gitmesine rağmen parayı çekemediğini dile getirdi:Olay sonrası açıklama yapan Indian Overseas Bank, çalışanların ölen kişinin fiziki olarak getirilmesini istediği yönündeki iddiaların “yanlış” olduğunu belirtti.Banka, Munda’ya sürecin anlatıldığını ancak kendisinin bu süreci takip etmediğini savundu. Ayrıca ilk gelişinde “alkollü” olduğunu ve sorun çıkardığını, daha sonra kalıntılarla geri döndüğünü öne sürdü.Polis ve yerel yetkililer olaya müdahale ederek Munda’yı kalıntıları yeniden mezarlığa götürmeye ikna etti ve talebinin karşılanacağına dair güvence verdi. Yetkililer ayrıca kendisine 30 bin rupi yardım teklif etti.Çarşamba günü itibarıyla ölüm belgesi ve mirasçılık evraklarının düzenlendiği, bankanın da parayı kadının aile üyelerine teslim ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/bilim-dunyasi-hayalet-uydulari-konusuyor-uranusun-kayip-halkalarinin-kaynagi-ilk-kez-tespit-edildi-1105365969.html

