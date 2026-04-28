Suudi anlaşmazlığı, İran savaşı ve Hürmüz’deki çıkmaz: BAE’yi OPEC’ten ayrılmaya itmiş olabilecek faktörler
Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararı, uzmanlara göre ekonomik değil siyasi nedenlere dayanıyor. Salameh, Sputnik'e bu kararın olası nedenlerini değerlendirdi.
21:47 28.04.2026 (güncellendi: 21:53 28.04.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC ve OPEC+’tan ayrılma kararı, uzmanlara göre ekonomik değil siyasi nedenlere dayanıyor. Salameh, Sputnik'e bu kararın olası nedenlerini değerlendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararını Sputnik'e değerlendiren kıdemli petrol ekonomisti Dr. Mamdouh G. Salameh, İran savaşı başlamadan çok önce BAE'nin, Suudi Arabistan ile günde 5 milyon varil üretim kotası istemesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle OPEC+’tan ayrılma fikrini değerlendirdiğini hatırlattı.
Salameh, bu kararın açıkça 'lojistikten ziyade siyasi' göründüğünü ifade etti. Ayrıca Salameh, BAE liderliğine yakın kaynaklara dayanan haberlere dikkat çekti:
“Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran savaşı sırasında Abu Dabi’ye destek sağlamadı”
Aynı zamanda diğer faktörler arasında ABD Başkanı Donald Trump’tan gelebilecek olası baskı ve İran’ın kritik öneme sahip Füceyre Petrol Terminali’ni bombalaması da ifade edilirken, bu durumun, BAE petrolünün Körfez’de mahsur kalmasına ve Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakarak alternatif bir çıkış yolu kullanmasının önüne geçtiği belirtiliyor.
