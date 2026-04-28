https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/suudi-anlasmazligi-iran-savasi-ve-hurmuzdeki-cikmaz-baeyi-opecten-ayrilmaya-itmis-olabilecek-1105347367.html
Suudi anlaşmazlığı, İran savaşı ve Hürmüz’deki çıkmaz: BAE’yi OPEC’ten ayrılmaya itmiş olabilecek faktörler
Sputnik Türkiye
2026-04-28T21:53+0300
dünya
ortadoğu
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
i̇ran
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102505/41/1025054126_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_003f03c5fb9ace00f6169f26464aedec.jpg
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102505/41/1025054126_64:0:967:677_1920x0_80_0_0_0eb21bad4270fd5a65ade6f0187df685.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, i̇ran, donald trump
21:47 28.04.2026 (güncellendi: 21:53 28.04.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC ve OPEC+’tan ayrılma kararı, uzmanlara göre ekonomik değil siyasi nedenlere dayanıyor. Salameh, Sputnik'e bu kararın olası nedenlerini değerlendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararını Sputnik'e değerlendiren kıdemli petrol ekonomisti Dr. Mamdouh G. Salameh, İran savaşı başlamadan çok önce BAE'nin, Suudi Arabistan ile günde 5 milyon varil üretim kotası istemesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle OPEC+’tan ayrılma fikrini değerlendirdiğini hatırlattı.
Salameh, bu kararın açıkça 'lojistikten ziyade siyasi' göründüğünü ifade etti. Ayrıca Salameh, BAE liderliğine yakın kaynaklara dayanan haberlere dikkat çekti:
“Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İran savaşı sırasında Abu Dabi’ye destek sağlamadı”
Aynı zamanda diğer faktörler arasında ABD Başkanı Donald Trump’tan gelebilecek olası baskı ve İran’ın kritik öneme sahip Füceyre Petrol Terminali’ni bombalaması da ifade edilirken, bu durumun, BAE petrolünün Körfez’de mahsur kalmasına ve Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakarak alternatif bir çıkış yolu kullanmasının önüne geçtiği belirtiliyor.