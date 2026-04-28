Seda Sayan’dan İstanbul çıkışı: 'Pasaportla girilmeli'
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, İstanbul'daki yoğunluk ve toplu taşıma sorunlarına dikkat çekerek dikkat çeken bir öneride bulundu. "İstanbul'a pasaportla girilmeli"... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T10:58+0300
Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla bu kez İstanbul’daki kalabalık ve şehir yaşamına dair değerlendirmeleriyle gündeme geldi.Ünlü şarkıcı, özellikle kentte artan nüfus yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Toplu taşımadaki sorunlara dikkat çektiToplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk ve hijyen sorunlarına değinen Sayan, günlük hayatta karşılaştığı olumsuzlukları paylaştı.Özellikle kalabalık ortamlarda yaşanan sıkıntılara vurgu yapan Sayan, bu durumun şehir yaşamını zorlaştırdığını ifade etti.'İstanbul’a pasaportla girilmeli'Sayan, çözüm önerisi olarak dikkat çeken bir çıkış yaptı.“İstanbul’a pasaportla girilmeli” diyen ünlü isim, kente girişlerin sınırlandırılması gerektiğini savundu.Bu önerinin daha önce de dile getirildiğini hatırlatan Sayan, “İstanbul’a pasaportla girilmeli. Hocamız da İstanbul’a pasaportla girilmesi gerektiğini söylemişti. İstanbul çok özel ve güzel bir şehir… Ancak artık İstanbul’da İstanbullu yok, herkes var” ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, İstanbul’daki yoğunluk ve toplu taşıma sorunlarına dikkat çekerek dikkat çeken bir öneride bulundu. “İstanbul’a pasaportla girilmeli” diyen Sayan, kentin kalabalık yapısının azaltılması gerektiğini savundu.
