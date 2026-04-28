İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/gulistan-doku-dosyasindaki-mesajlar-ortaya-cikti-parayi-gonder-yoksa-savciyi-ararim-1105326311.html
Gülistan Doku dosyasındaki mesajlar ortaya çıktı: 'Parayı gönder, yoksa savcıyı ararım'
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı. Dosyaya giren mesajlarda Umut Altaş’ın babasını “Parayı gönder, yoksa savcıyı ararım” diyerek tehdit... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:48 28.04.2026
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 28.04.2026
© İHA
Abone ol
Gülistan Doku soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı. Dosyaya giren mesajlarda Umut Altaş’ın babasını “Parayı gönder, yoksa savcıyı ararım” diyerek tehdit ettiği görüldü.
Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Sabah'ın haberine göre, 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma kapsamında, Celal Altaş ile oğlu Umut Altaş arasındaki mesajlaşmalar dosyaya girdi.
Tunceli Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, elde edilen yeni bulgularla birlikte derinleşti.

Soruşturma cinayet kapsamında yürütülüyor

Uzun süre kayıp dosyası olarak devam eden süreç, elde edilen deliller sonrası artık cinayet soruşturması olarak sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişi arasında yer alan isimler ve bağlantıları, dosyanın seyrini değiştirdi.
Dosyada kilit isimlerden biri olan Umut Altaş’ın, tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olduğu belirtildi.

Baba: 'Bir şeylere şahit olmuş olabilir'

Celal Altaş, oğlunun olayın içinde olmadığını ancak bazı olaylara şahit olabileceğini savundu.
İfadesinde şu sözlere yer verdi:

"Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi."
Ayrıca oğlunun kendisinden para talep ettiğini de belirtti.

'Parayı gönder, yoksa savcıyı ararım'

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici delillerden biri ise baba-oğul arasındaki mesajlaşmalar oldu.
9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş’ın babasına şu mesajı gönderdiği tespit edildi:
"Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum"
Bunun ardından ise tehdit içerikli mesajlar dikkat çekti:
"Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim."

Mesajlarda gerilim tırmandı

Mesajlaşmaların devamında taraflar arasında sert ifadeler kullanıldı.
Celal Altaş’ın “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” sözlerine karşılık Umut Altaş’ın
Kim yer bu numaraları… Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak” ifadelerini kullandığı görüldü.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
09:40
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала