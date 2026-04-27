TÜRKİYE
'Hastaneler satılıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi
'Hastaneler satılıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi
Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesi sonrası medyada ortaya çıkan 'hastaneler satılıyor' iddiasına bakanlık yanıt verdi. Taşınmazların yalnızca atıl...
2026-04-27T23:23+0300
2026-04-27T23:25+0300
Sağlık Bakanlığı, hastanelerin satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'hastaneler satılıyor' şeklinde iddiaların bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer bulduğu belirtildi. Bakanlık söz konusu kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizildi.Aktif sağlık tesislerinin elden çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, bu taşınmazlar içinde yalnızca atıl durumdaki kısımların ayrılarak değerlendirileceği belirtildi.'Aktif bir sağlık tesisinin elden çıkarılması gibi bir yaklaşım olamaz'Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer buldu:
sağlık bakanlığı, resmi gazete, satış, hastane
sağlık bakanlığı, resmi gazete, satış, hastane

'Hastaneler satılıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi

23:23 27.04.2026 (güncellendi: 23:25 27.04.2026)
Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesi sonrası medyada ortaya çıkan 'hastaneler satılıyor' iddiasına bakanlık yanıt verdi. Taşınmazların yalnızca atıl durumdaki kısımlarının ayrılarak değerlendirileceği ve sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılmasının söz konusu olmadığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, hastanelerin satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.
Açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'hastaneler satılıyor' şeklinde iddiaların bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer bulduğu belirtildi.
Bakanlık söz konusu kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi.
Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizildi.
Aktif sağlık tesislerinin elden çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, bu taşınmazlar içinde yalnızca atıl durumdaki kısımların ayrılarak değerlendirileceği belirtildi.

'Aktif bir sağlık tesisinin elden çıkarılması gibi bir yaklaşım olamaz'

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer buldu:

Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir.

Son 23 yılda 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun, aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz.

