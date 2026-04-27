'Hastaneler satılıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesi sonrası medyada ortaya çıkan 'hastaneler satılıyor' iddiasına bakanlık yanıt verdi. Taşınmazların yalnızca atıl... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T23:25+0300

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'hastaneler satılıyor' şeklinde iddiaların bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer bulduğu belirtildi. Bakanlık söz konusu kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizildi.Aktif sağlık tesislerinin elden çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, bu taşınmazlar içinde yalnızca atıl durumdaki kısımların ayrılarak değerlendirileceği belirtildi.'Aktif bir sağlık tesisinin elden çıkarılması gibi bir yaklaşım olamaz'Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer buldu:

