Şanlıurfa’da ne yenir? Şehri bir gastronomi rotasına dönüştüren 34 'Lezzet Noktası'
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Şanlıurfa'da hayata geçirilen "Lezzet Noktası" uygulaması, kent ekonomisine ve turizmine can suyu oldu. 34... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T13:16+0300
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Şanlıurfa’da bir ilke imza attı. TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi, kentin gastronomi potansiyelini turizmle birleştirdi. Festival süresince şehirdeki restoran ve kafelerde müşteri yoğunluğu yüzde 50 oranında artış gösterirken, yerel esnaf oluşan bu hareketlilikten doğrudan faydalanarak adeta çifte bayram yaşadı.
Ünlü şefler tarihi mutfak mirasının i̇zini sürdü
Şanlıurfa’nın gastronomi rotası, Türkiye’nin en önemli damak tadı uzmanlarını ağırladı. Ünlü şef Ömür Akkor, gastronomi yazarı Ebru Erke ve şef Sinem Özler, belirlenen Lezzet Noktası işletmelerini tek tek ziyaret etti. İsot, Urfa kebabı, ciğer ve tescilli yerel ürünlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemleyen şefler, Şanlıurfa’nın tarihsel derinliğinin uluslararası gastronomi sahnesinde çok güçlü bir karşılığı olduğunu vurguladı.
34 farklı durak: Gastronomi turizmi stratejik hedef
Şanlıurfa gastronomi rotası kapsamında seçilen 34 işletme; sadece yemek sunan yerler değil, şehrin kültürel belleğini yaşatan noktalar olarak tanımlandı. TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, gastronomiyi turizmin en stratejik alanı olarak gördüklerini belirterek, "Amacımız Türk mutfağını markalaştırmak ve ziyaretçinin deneyimini derinleştirmektir. Lezzet Noktası uygulaması, şehirlerin gerçek gastronomi hafızasını görünür kılan bir modeldir" dedi.
Yerel esnaf memnun: 'Turist profili çeşitlendi'
Festivalin getirdiği hareketlilikten duydukları memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa esnafı, uygulamanın kalıcı etkilerine dikkat çekti.
Geleneksel Tirit Kültürü:
İşletmeci Abdulkadir Gül, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden yoğun misafir ağırladıklarını belirtti.
Ciğer ve Kebap Kültürü:
Mustafa Paf, Göbeklitepe
ve Karahantepe
ilgisinin gastronomiyle birleşmesi sonucu Asya ve Avrupa'dan gelen turist sayısının arttığını vurguladı.
Geleneksel Tatlılar:
4. kuşak işletmeci Mehmet Furkan İpar, doğal üretim yöntemlerinin festival sayesinde daha geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.
Sürdürülebilir turizm ve dijital rehberlik
Lezzet Noktası projesi sadece festival dönemiyle sınırlı kalmayacak. Seçkide yer alan 34 işletme, yıl boyunca Kültür Yolu Festivali'nin dijital platformlarında yer alarak şehre gelen turistlere rehberlik etmeye devam edecek. Bu sayede Şanlıurfa, hem tarih hem de lezzet arayan gezginler için sürdürülebilir bir gastronomi turizmi merkezi olma yolunda dev bir adım atmış oldu.