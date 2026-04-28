Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/dunyanin-en-iyi-15-kuruyemisi-aciklandi-turkiye-listeye-girdi-mi-1105332636.html
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye listeye girdi mi?
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_0:42:716:445_1920x0_80_0_0_c184855ab592b8fd09c1e09db0829073.jpg
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Antep fıstığı en iyi 3 arasında TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.İkinci sırada, Sicilya'da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.Giresun tombul fındığı ve Aydın kestanesi de listede yer bulduListenin devamında İspanya'dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan'dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz'den Terra Fria kestanesi ile İtalya'dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_4fd283d69349961108e32fe83d3fe369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:51 28.04.2026
© AAKuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek
Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© AA
Abone ol
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi.
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı.
Antep fıstığı en iyi 3 arasında

TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.
İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.
© AA / Enes UzunKestane
Kestane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Kestane
© AA / Enes Uzun

Giresun tombul fındığı ve Aydın kestanesi de listede yer buldu

Listenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı.
© İHAFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Fındık
© İHA

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi

Fystiki Aeginas (Yunanistan)
Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)
Antep fıstığı (Türkiye)
Marcona bademi (İspanya)
Makademya (Avustralya)
Fystiki Megaron (Yunanistan)
Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)
Castanha da Terra Fria (Portekiz)
Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)
Nocciola del Piemonte (İtalya)
Aydın kestanesi (Türkiye)
Brezilya cevizi (Brazil nut)
Giresun tombul fındığı (Türkiye)
Noix de Grenoble (Fransa)
Almendra de Mallorca (İspanya)
Fustuq Halabi – Halep fıstığı (Suriye)
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала