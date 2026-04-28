https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/dunyanin-en-iyi-15-kuruyemisi-aciklandi-turkiye-listeye-girdi-mi-1105332636.html
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye listeye girdi mi?
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye listeye girdi mi?
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T12:51+0300
2026-04-28T12:51+0300
2026-04-28T12:51+0300
yaşam
tasteatlas
kuruyemiş
antep fıstığı
fındık
kestane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_0:42:716:445_1920x0_80_0_0_c184855ab592b8fd09c1e09db0829073.jpg
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Antep fıstığı en iyi 3 arasında TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.Giresun tombul fındığı ve Aydın kestanesi de listede yer bulduListenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı. Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_4fd283d69349961108e32fe83d3fe369.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tasteatlas, kuruyemiş, antep fıstığı, fındık, kestane
tasteatlas, kuruyemiş, antep fıstığı, fındık, kestane
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye listeye girdi mi?
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi.
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı.
Antep fıstığı en iyi 3 arasında
TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.
İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.
Giresun tombul fındığı ve Aydın kestanesi de listede yer buldu
Listenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı.
Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi
Fystiki Aeginas (Yunanistan)
Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)
Fystiki Megaron (Yunanistan)
Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)
Castanha da Terra Fria (Portekiz)
Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)
Nocciola del Piemonte (İtalya)
Aydın kestanesi (Türkiye)
Brezilya cevizi (Brazil nut)
Giresun tombul fındığı (Türkiye)
Noix de Grenoble (Fransa)
Almendra de Mallorca (İspanya)
Fustuq Halabi – Halep fıstığı (Suriye)