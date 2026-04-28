https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/dunyanin-en-iyi-15-kuruyemisi-aciklandi-turkiye-listeye-girdi-mi-1105332636.html

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye listeye girdi mi?

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T12:51+0300

yaşam

tasteatlas

kuruyemiş

antep fıstığı

fındık

kestane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_0:42:716:445_1920x0_80_0_0_c184855ab592b8fd09c1e09db0829073.jpg

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Antep fıstığı en iyi 3 arasında TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.Giresun tombul fındığı ve Aydın kestanesi de listede yer bulduListenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı. Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

