Genç doktorun kullandığı araç gişelerdeki bariyerlere çarptı: Hayatını kaybetti

İzmir'de genç doktor Beyza Nur Pürmüs, kullandığı araçla gişelerin önündeki bariyerlere çarptı. Kazada Pürmüs yaşamını yitirdi.

İzmir Menderes'te İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde görevli 25 yaşındaki doktor Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı araç, gişelerin önündeki bariyere çarptı. Araçta yangın çıkarken Dr. Pürmüs hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıİzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti. Genç doktor toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/katliam-gibi-kaza-7-kisi-hayatini-kaybetti-1104869414.html

