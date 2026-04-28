Sahipsiz köpeğe sopayla şiddet: İşletme bekçisi gözaltına alındı

Adana'da bir kişinin videoyla kaydettiği görüntülerin ardından yapılan çalışmada sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T19:43+0300

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, bir kişinin sahipsiz köpeğe sopayla şiddet uyguladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, bir işletmede bekçi olarak çalıştığı belirlenen 41 yaşındaki M.K'yi gözaltına aldı.Şüpheli M.K'nin köpeğe uyguladığı şiddet çevredeki bir kişi tarafından görüntülenmişti.

