Diyarbakır’da 3 yaşındaki çocuk kayboldu: Saatler sonra güzel haber geldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye arama çalışmaları sonucunda... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T16:38+0300
kayıp çocuk
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Küçük kız için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. 3 yaşındaki Yazgül Kaya, saatler sonra tarlada uyurken bulundu. Bütün ekipler bölgeye sevk edildi İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütüldü. Saatler sonra buğday tarlasında uyuyakalan küçük kız bulundu.
16:38 28.04.2026 (güncellendi: 17:13 28.04.2026)
