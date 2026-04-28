https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/diyarbakirda-3-yasindaki-cocuk-kayip-ekipler-seferber-oldu-1105340692.html

Diyarbakır’da 3 yaşındaki çocuk kayboldu: Saatler sonra güzel haber geldi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye arama çalışmaları sonucunda... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T16:38+0300

2026-04-28T17:13+0300

türki̇ye

diyarbakır

bağlar

kayıp çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105340883_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_48724259d6b3a13760c9bda639022475.jpg

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Küçük kız için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. 3 yaşındaki Yazgül Kaya, saatler sonra tarlada uyurken bulundu. Bütün ekipler bölgeye sevk edildi İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütüldü. Saatler sonra buğday tarlasında uyuyakalan küçük kız bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, bağlar, kayıp çocuk