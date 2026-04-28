Rusya’nın Mali’deki Afrika Kolordusu’na saldırı: Ölüler var
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Mali’de konuşlu Afrika Kolordosu’nun teröristlerin saldırısında kayıplar verdiğini belirtti. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T12:31+0300
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ndeki bir toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, Mali’de 25 Nisan günü El-Kaide bağlantılı terör grupları ve Tuareg ayrılıkçıları tarafından koordineli saldırının düzenlendiğini bildirdi.Terör gruplarının ve ayrılıkçıların işbirliği içinde ülkenin birçok bölgesinde eşzamanlı olarak Mali silahlı kuvvetlerine ve Rusya’nın Afrika Kolordosu’nun bir birliğine saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyen Borisenko, “Saldırı sonucu bizim tarafımızda da kayıplar oldu” açıklamasında bulundu.Afrika Kolordosu, Rusya’nın Mali Büyükelçiliği’ni koruyorSaldırılar bağlamında, Rusya’nın Mali Büyükelçiliği’nin tüm personelinin ve ailelerinin büyükelçilik binasına toplandığını anlatan Rus diplomat, “Bir süre sonra Afrika Kolordusu birlikleri de destek sağlamak için büyükelçiliğe geldi. Yerel polis de elçiliği güvenlik çemberine aldı” ifadesini kullandı.Mali’nin başkentindeki durum sakinRus Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mali’nin başkenti Bamako’da durumun sakin olduğunu aktaran Borisenko, “Yine de ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Elbette, isyancıların ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrini ele geçirmesi büyük sorun teşkil ediyor” dedi.Daha önce Mali Genelkurmay Başkanlığı, başkent Bamako dahil ülkenin bazı bölgelerinde askeri üslere yönelik terör saldırıları olduğunu bildirmişti. Mali Savunma Bakanı Sadio Camara'nın, konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bakanın saldırıyı püskürtme çalışmalarına katıldığı, yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.
12:26 28.04.2026 (güncellendi: 12:31 28.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Mali’de konuşlu Afrika Kolordosu’nun teröristlerin saldırısında kayıplar verdiğini belirtti.
