Putin: Küresel büyümenin tüm unsurları geri döndürülemez bir şekilde değişiyor
Rusya lideri Putin, uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımların ve kuralların etkilerini yitirdiğini belirtti. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T11:25+0300
2026-04-28T11:27+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/yakovenko-amerika-nereye-gidiyor-hegemonyanin-sonu-mu-yoksa-bilincli-kiyamet-mi-1105327040.html
11:25 28.04.2026 (güncellendi: 11:27 28.04.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Açık Diyalog’ Forumu katılımcılarına video mesaj yoluyla hitap etti.
Putin, “Son yıllardaki olaylar, ekonomi ve finanstan teknoloji ve demografiye kadar küresel büyümenin tüm unsurlarının geri döndürülemez bir şekilde değişmekte olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımların ve kuralların Batı ülkelerinin eylemleri nedeniyle etkilerini yitirdiğini kaydeden Rus lider şunu dedi:
Batı ülkeleri hakimiyetini kaybediyor ve yerlerini yeni büyüme merkezlerine, yani Küresel Güney ülkelerine bırakıyorlar.
Halihazırda küresel kalkınmanın çok kutuplu bir mimarisinin şekillendiğinin altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkeler bu süreçte hayati bir rol oynayarak kilit alanlarda egemenliklerini savunuyorlar. Aynı zamanda, hiçbir ülke tek başına, başkalarının pahasına veya zararına gelişemez. Küresel kalkınma modeli, ancak eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanırsa ve tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alırsa sürdürülebilir ve adil olabilir.
Moskova’nın ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde, 27-29 Nisan günleri ‘Dünyanın Geleceği: Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform’ konulu Açık Diyalog forumu düzenleniyor. Bu yıl 120'den fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı forumun amacı, uzmanların işbirliği yoluyla gelecekteki küresel kalkınmaya yönelik bir vizyon oluşturmak.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Yakovenko: Amerika nereye gidiyor? Hegemonyanın sonu mu yoksa bilinçli kıyamet mi?
10:53
