Putin: Küresel büyümenin tüm unsurları geri döndürülemez bir şekilde değişiyor

Putin: Küresel büyümenin tüm unsurları geri döndürülemez bir şekilde değişiyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımların ve kuralların etkilerini yitirdiğini belirtti. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T11:25+0300

2026-04-28T11:25+0300

2026-04-28T11:27+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Açık Diyalog’ Forumu katılımcılarına video mesaj yoluyla hitap etti.Putin, “Son yıllardaki olaylar, ekonomi ve finanstan teknoloji ve demografiye kadar küresel büyümenin tüm unsurlarının geri döndürülemez bir şekilde değişmekte olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.Uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımların ve kuralların Batı ülkelerinin eylemleri nedeniyle etkilerini yitirdiğini kaydeden Rus lider şunu dedi:Halihazırda küresel kalkınmanın çok kutuplu bir mimarisinin şekillendiğinin altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Moskova’nın ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde, 27-29 Nisan günleri ‘Dünyanın Geleceği: Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform’ konulu Açık Diyalog forumu düzenleniyor. Bu yıl 120'den fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı forumun amacı, uzmanların işbirliği yoluyla gelecekteki küresel kalkınmaya yönelik bir vizyon oluşturmak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

