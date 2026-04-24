Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’a yeni suçlama: 30 yıl hapis isteminde bulunuldu

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'düşmana fayda sağlamak' suçlamasıyla 30 yıl hapis talep edildi. Eski başkan, 'isyana teşvik'ten...

2026-04-24T13:48+0300

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özel yetkili savcılık ekibi, daha önce “ayaklanmaya liderlik etmekten” müebbet hapse çarptırılan Yoon için bu kez “düşmana fayda sağlamak” suçlamasıyla 30 yıl hapis talep etti.Yonhap’ın haberine göre, Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, Yoon’un Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dron uçurulması talimatı verdiğini öne sürdü. Savcılık, bu adımın “düşmana fayda sağlamak” anlamına geldiğini ve Kuzey Kore’nin misillemesine zemin hazırladığını savundu.Eski savunma bakanı için de hapis talebinde bulunulduSoruşturma kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun hakkında da aynı suçlamayla 25 yıl hapis cezası istendi.Savcılık, Ekim 2024’te verilen söz konusu emrin, Kuzey Kore’nin tepkisine yol açtığını ve bunun iki ay sonra ilan edilen sıkıyönetime giden sürecin gerekçesi olarak kullanıldığını ileri sürdü.Azil süreci nasıl gelişti?Yoon, 3 Aralık 2024’te muhalefeti “devlet karşıtı faaliyetlerle” suçlayarak sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Güney Kore Ulusal Meclisi kararı kaldırınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.14 Aralık 2024’te Meclis oylamasıyla görevden uzaklaştırılan Yoon’un azli, Güney Kore Anayasa Mahkemesi tarafından 4 Nisan 2025’te onaylandı.Yoon’un görevden alınmasının ardından yapılan seçimleri kazanan Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025’te yemin ederek göreve başladı.

