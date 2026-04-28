Rubio: Hamas'ın silahsızlanacağına dair işaretler var

Amerikan basınına verdiği röportajda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin hazırladığı Gazze planına dair konuştu. Rubio ayrıca İran'la müzakerelerdeki... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T10:50+0300

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'e verdiği röportajda, İran'la yürütülen müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu.İran’ın ABD ile müzakerelerde sunduğu tekliflere değinen Rubio, bazı önerilerin beklentilerin üzerinde olduğunu ancak tekliflerin yetkili kişiler tarafından sunulup sunulmadığı ve ne anlama geldiğinin net olmadığını söyledi.Hürmüz Boğazı tartışmaları hakkında Rubio, uluslararası su yollarının herhangi bir ülkenin kontrolüne bırakılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Rubio, İran’ın boğazı açma teklifinin, geçişlerin kendi iznine ve ücretlendirmesine bağlanması anlamına gelmesi halinde bunun “gerçek bir açılım olmayacağını” ifade etti.Rubio, ayrıca, olası bir anlaşmanın İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.'Hamas'ın silahsızlanacağına dair işaretler var'Rubio, Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin “umut verici işaretler” bulunduğunu iddia etti. ABD’nin hazırladığı Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan bakan, bunun uygulanabilmesi için Hamas'ın silah bırakmasının zorunlu olduğunu savunarak, "Bu gerçekleşmek zorunda. Bu projenin tamamı ancak Hamas silahsızlandırılırsa işe yarar. Bu gerçekleşene kadar her şey belirsizliğini koruyacak" dedi.Geçtiğimiz hafta sonu taraflar arasında silahsızlanma konusunda anlaşmaya yaklaşıldığına dair işaretler aldıklarını belirten Rubio, sürecin seyrine ilişkin detay vermedi.

