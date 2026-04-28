https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/pentagondan-itiraf-abd-fuze-savunma-sistemleri-etkinligini-kaybetti-1105325936.html

Pentagon’dan itiraf: ABD füze savunma sistemleri etkinliğini kaybetti

Pentagon yetkilisi Berkowitz, ABD füze savunma sisteminin hipersonik silahlara karşı koruma sağlayamadığını belirtti. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:58+0300

dünya

abd

pentagon

abd savaş bakanlığı

füze savunma sistemi

altın kubbe füze savunma sistemi

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg

ABD Savaş Bakan Yardımcısı Mark Berkowitz, Amerikan füze savunma sisteminin etkinliğini kaybettiği uyarısında bulundu.Berkowitz, “Füze savunma sistemimiz sınırlı ve gelişmiş tehditlerin ortaya çıkmasıyla etkinliği azalıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda ABD füze savunma sisteminin hipersonik silahlara, gelişmiş seyir füzelerine ve büyük balistik füze saldırılarına karşı yalnızca asgari düzeyde koruma sağladığını belirten yetkili, bu durumda, Donald Trump'ın vaat ettiği ‘Altın Kubbe’ sisteminin kurulmasının ülkenin hayati çıkarları açısından büyük önem taşıdığını savundu.ABD Başkanı Donald Trump, Altın Kubbe’nin kara, deniz ve uzay sistemlerini içereceğini ve devreye alınmasının ikinci başkanlık döneminin sonundan önce beklendiğini dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Altın Kubbe projesinin stratejik istikrara yönelik önemli bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

