Putin’den seçimler öncesi güvenlik talimatı: Provokasyonlar sert biçimde bastırılmalı
Putin’den seçimler öncesi güvenlik talimatı: Provokasyonlar sert biçimde bastırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde yapılacak seçimler öncesinde provokasyon girişimlerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sabotaj, terör ve... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T23:12+0300
2026-04-28T23:12+0300
2026-04-28T23:12+0300
Seçim kampanyası döneminde güvenliğin sağlanmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Putin, eylül ayındaki seçimler öncesi yurt dışı kaynaklı provokasyonların kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerinden sabotaj ve terör girişimlerine karşı "en sert şekilde" karşılık vermelerini istedi.Putin, yeni bölgelerde yapılacak seçimlerin özel önem taşıdığını belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özgür iradesinin korunması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi:Rus lider, her gün toprak kaybeden ve Rus birliklerini durduramayan Kiev yönetiminin “teröre bel bağlamasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini” ifade etti.Putin ayrıca, özel askeri operasyon kapsamında görev yapan askerlerin oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, Merkez Seçim Komisyonu’nun dijital sistemlerinin dış müdahaleye karşı korunmasını ve bu sistemlere erişilebilirliğin sağlanmasını istedi.Rusya’da Devlet Duması 9. Dönem milletvekili seçimlerinin 20 Eylül’de yapılması planlanıyor. Aynı tarihlerde en az yedi federal bölge başkanının ve 39 bölgesel yasama meclisinin üyelerinin seçimi de gerçekleştirilecek.
vladimir putin, rusya, seçim, güvenlik, donbass, novorossiya, kiev, rusya devlet duması, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya, seçim, güvenlik, donbass, novorossiya, kiev, rusya devlet duması, özel askeri harekat
Putin’den seçimler öncesi güvenlik talimatı: Provokasyonlar sert biçimde bastırılmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde yapılacak seçimler öncesinde provokasyon girişimlerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sabotaj, terör ve aşırılıkçı eylem teşebbüslerinin “en kararlı ve en sert biçimde” bastırılması talimatını verdi.
Seçim kampanyası döneminde güvenliğin sağlanmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Putin, eylül ayındaki seçimler öncesi yurt dışı kaynaklı provokasyonların kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerinden sabotaj ve terör girişimlerine karşı "en sert şekilde" karşılık vermelerini istedi.
Kolluk kuvvetleri ve istihbarat servislerine sesleniyorum: Her türlü sabotaj, terör ve aşırılıkçı eylem girişimi, en kararlı ve en sert biçimde engellenmelidir. Seçim öncesi dönemde, yurtdışından organize edilenler de dahil olmak üzere, bu tür provokasyonların mutlaka olacağını öngörüyoruz.
Putin, yeni bölgelerde yapılacak seçimlerin özel önem taşıdığını belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özgür iradesinin korunması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi:
Donbass ve Novorossiya’nın, anavatanlarının bir parçası, Rusya’nın bir parçası olma yönündeki tarihi haklarını inkar edenler, daha önce olduğu gibi yine bunu engellemeye çalışacaktır. Hatırlatmak isterim: Ukrayna’da sıkıyönetim bahanesiyle seçim yapılmıyor. Ve bize de engel olmaya çalışıyorlar.
Rus lider, her gün toprak kaybeden ve Rus birliklerini durduramayan Kiev yönetiminin “teröre bel bağlamasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini” ifade etti.
Putin ayrıca, özel askeri operasyon kapsamında görev yapan askerlerin oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, Merkez Seçim Komisyonu’nun dijital sistemlerinin dış müdahaleye karşı korunmasını ve bu sistemlere erişilebilirliğin sağlanmasını istedi.
Rusya’da Devlet Duması 9. Dönem milletvekili seçimlerinin 20 Eylül’de yapılması planlanıyor. Aynı tarihlerde en az yedi federal bölge başkanının ve 39 bölgesel yasama meclisinin üyelerinin seçimi de gerçekleştirilecek.