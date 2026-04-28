Putin’den seçimler öncesi güvenlik talimatı: Provokasyonlar sert biçimde bastırılmalı

Putin’den seçimler öncesi güvenlik talimatı: Provokasyonlar sert biçimde bastırılmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde yapılacak seçimler öncesinde provokasyon girişimlerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sabotaj, terör ve... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T23:12+0300

2026-04-28T23:12+0300

2026-04-28T23:12+0300

Seçim kampanyası döneminde güvenliğin sağlanmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Putin, eylül ayındaki seçimler öncesi yurt dışı kaynaklı provokasyonların kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerinden sabotaj ve terör girişimlerine karşı "en sert şekilde" karşılık vermelerini istedi.Putin, yeni bölgelerde yapılacak seçimlerin özel önem taşıdığını belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özgür iradesinin korunması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi:Rus lider, her gün toprak kaybeden ve Rus birliklerini durduramayan Kiev yönetiminin “teröre bel bağlamasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini” ifade etti.Putin ayrıca, özel askeri operasyon kapsamında görev yapan askerlerin oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, Merkez Seçim Komisyonu’nun dijital sistemlerinin dış müdahaleye karşı korunmasını ve bu sistemlere erişilebilirliğin sağlanmasını istedi.Rusya’da Devlet Duması 9. Dönem milletvekili seçimlerinin 20 Eylül’de yapılması planlanıyor. Aynı tarihlerde en az yedi federal bölge başkanının ve 39 bölgesel yasama meclisinin üyelerinin seçimi de gerçekleştirilecek.

rusya

donbass

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, seçim, güvenlik, donbass, novorossiya, kiev, rusya devlet duması, özel askeri harekat