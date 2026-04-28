Plakasını kapatan TIR sürücüsüne rekor ceza: 140 bin lira kesildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasını kapatarak yasaklı yoldan ilerleyen TIR sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T13:57+0300

Hatay İskenderun’da dikkat çeken bir trafik ihlali ortaya çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası kapalı TIR'ın Belen-İskenderun kara yolunda ilerlediğini belirledi.Yapılan incelemelerde sürücünün, ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu yolu kullanmak için plakasını kapattığı tespit edildi.KGYS kameralarıyla takip edildiKent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan takipte, sürücünün yasaklı güzergâhtan çıktıktan sonra plakasını yeniden açtığı belirlendi.Bu durum, trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ortaya çıkarıldı.Düzenek kurduğu belirlendiPolis ekiplerince durdurulan sürücünün, plakasını gizlemek için aracına özel bir düzenek yaptırdığı tespit edildi.Bu yöntemle denetimlerden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.140 bin lira ceza ve trafikten menYapılan işlemler sonucunda sürücüye 140 bin lira ceza kesildi. Ayrıca TIR, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

