https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/plakasini-kapatan-tir-surucusune-rekor-ceza-140-bin-lira-kesildi-1105335574.html
Plakasını kapatan TIR sürücüsüne rekor ceza: 140 bin lira kesildi
Sputnik Türkiye
Hatay’ın İskenderun ilçesinde plakasını kapatarak yasaklı yoldan ilerleyen TIR sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tir
plaka
kent güvenlik yönetim sistemi
hatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_2d524ad2d6124d4643624453f53a6515.jpg
Hatay İskenderun’da dikkat çeken bir trafik ihlali ortaya çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası kapalı TIR'ın Belen-İskenderun kara yolunda ilerlediğini belirledi.Yapılan incelemelerde sürücünün, ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu yolu kullanmak için plakasını kapattığı tespit edildi.KGYS kameralarıyla takip edildiKent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan takipte, sürücünün yasaklı güzergâhtan çıktıktan sonra plakasını yeniden açtığı belirlendi.Bu durum, trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ortaya çıkarıldı.Düzenek kurduğu belirlendiPolis ekiplerince durdurulan sürücünün, plakasını gizlemek için aracına özel bir düzenek yaptırdığı tespit edildi.Bu yöntemle denetimlerden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.140 bin lira ceza ve trafikten menYapılan işlemler sonucunda sürücüye 140 bin lira ceza kesildi. Ayrıca TIR, 30 gün süreyle trafikten men edildi.
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_174:0:690:387_1920x0_80_0_0_7e7a0036706a88c9cd6c01a3673d8dc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
