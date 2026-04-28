Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Ukrayna’nın saldırdığı Tuapse depolama tesislerindeki petrol ihracata yönelikti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun İHA'larla saldırdığı Tuapse depolama tesislerindeki petrolün ihracata yönelik olduğunu, Kiev'in bu tür saldırılarla... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı Krasnodar Bölgesi'ndeki Tuapse depolama tesislerindeki petrolün ihracata yönelik olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un yangın söndürme çalışmalarını bizzat denetlemek üzere olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.Peskov ayrıca, Kiev rejiminin bu tür saldırılarla küresel piyasalardaki petrol ürünleri kıtlığını daha da derinleştirdiğini ve piyasaların istikrarsızlaşmasına yol açtığını vurguladı.Peskov, “Bu durumda Kiev rejiminin bir kez daha ihracat operasyonları için, yani ihracat sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanılan petrol depolama tesislerini hedef aldığını belirtmek önemli. Böylelikle Kiev rejiminin eylemleri, Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle zaten önemli zorluklar yaşayan küresel piyasalardaki petrol kıtlığını daha da artırmakta ve küresel enerji piyasalarında daha fazla istikrarsızlığa yol açmakta” diye konuştu.Daha önce sabahın erken saatlerinde, Tuapse'deki petrol rafinerisinde düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığı açıklanmıştı. Olayda yaralanan olmazken yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, rusya acil durumlar bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), tuapse, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, yangın, krasnodar
Peskov: Ukrayna’nın saldırdığı Tuapse depolama tesislerindeki petrol ihracata yönelikti

15:22 28.04.2026 (güncellendi: 15:23 28.04.2026)
