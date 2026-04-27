https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusyada-petrol-rafinerisine-saldiri-girisimi-engellendi-1105301844.html

Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da petrol rafinerisine saldırı girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

FSB, Komi Cumhuriyeti'nin Uhta şehrinde bulunan bir petrol rafinerisine yönelik planlanan sabotaj girişiminin önlendiğini açıkladı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T10:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

ukrayna

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

sabotaj

komi cumhriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086006485_0:65:1535:928_1920x0_80_0_0_d7dbf341643cb7fd9ad52d4ccaa23418.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Komi'deki bir petrol rafinerisine Ukrayna istihbaratının talimatıyla saldırı hazırlığı yapan 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Operasyon hakkında FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla hareket eden Rusya vatandaşı 2 kişinin, stratejik tesisi hedef almayı planladığı belirtildi.'Zanlılar çatışmada etkisiz hale getirildi'FSB tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu şahıslar yabancı mesajlaşma uygulamaları üzerinden rafinerinin yanı sıra bölgedeki ordu ve emniyet birimlerine dair verileri Ukrayna tarafına aktardı.Takibin ardından, gizli bölmelerden çıkardıkları İHA'larla rafineriyi vurmaya hazırlandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltı alındıkları sırada güvenlik güçlerine silahla direnen 2 zanlı, açılan karşı ateşle olay yerinde öldürüldü.Operasyon sırasında sivil halktan veya güvenlik görevlilerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, olayla ilgili 'sabotaj hazırlığı' suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/trump-saldirganin-sozlerine-yanit-verdi-o-bolumu-okumanizi-bekliyordum-1105301483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

haberler, ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, komi cumhriyeti