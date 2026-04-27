Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da petrol rafinerisine saldırı girişimi engellendi
FSB, Komi Cumhuriyeti'nin Uhta şehrinde bulunan bir petrol rafinerisine yönelik planlanan sabotaj girişiminin önlendiğini açıkladı.
FSB, Komi Cumhuriyeti'nin Uhta şehrinde bulunan bir petrol rafinerisine yönelik planlanan sabotaj girişiminin önlendiğini açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Komi'deki bir petrol rafinerisine Ukrayna istihbaratının talimatıyla saldırı hazırlığı yapan 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon hakkında FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla hareket eden Rusya vatandaşı 2 kişinin, stratejik tesisi hedef almayı planladığı belirtildi.

'Zanlılar çatışmada etkisiz hale getirildi'

FSB tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu şahıslar yabancı mesajlaşma uygulamaları üzerinden rafinerinin yanı sıra bölgedeki ordu ve emniyet birimlerine dair verileri Ukrayna tarafına aktardı.

Takibin ardından, gizli bölmelerden çıkardıkları İHA'larla rafineriyi vurmaya hazırlandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltı alındıkları sırada güvenlik güçlerine silahla direnen 2 zanlı, açılan karşı ateşle olay yerinde öldürüldü.

Operasyon sırasında sivil halktan veya güvenlik görevlilerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, olayla ilgili 'sabotaj hazırlığı' suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.
