Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD-İran müzakerelerine ilişkin yeni iddia: 'Savaş öncesi statükoya geri dönebilirler'
ABD-İran müzakerelerine ilişkin yeni iddia: ‘Savaş öncesi statükoya geri dönebilirler’
Sputnik Türkiye
ABD ve İran'ın, savaş öncesi statükoya geri dönmeyi müzakere ettiği öne sürüldü. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T09:31+0300
2026-04-28T09:40+0300
dünya
abd
i̇ran
müzakereler
hürmüz boğazı
i̇ran nükleer programı
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817643_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c1d48c9c244181f0d74822ef7e73a68.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abd-hazine-bakani-bessent-yaptirimli-iran-havayollari-ile-is-yapmak-abd-yaptirimlarina-maruz-kalma-1105321982.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a2516bb9e629b37191774d5d86956ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ABD-İran müzakerelerine ilişkin yeni iddia: 'Savaş öncesi statükoya geri dönebilirler'

© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
ABD ve İran’ın, savaş öncesi statükoya geri dönmeyi müzakere ettiği öne sürüldü.
ABD medyasının iddiasına göre, Washington ve Tahran arasında devam eden müzakereler aşamalı bir sürece odaklanmış durumda.
Söz konusu süreç kapsamında, bir anlaşmanın ilk bölümünün, savaş öncesi statükoya geri dönmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı kısıtlama ve gümrük vergisi olmaksızın açmayı hedeflediği ifade edildi.
İran'ın nükleer programı konusunun daha sonra ele alınacağı kaydedildi. Buna göre, İslamabad'da ikinci tur görüşmeler gerçekleşmese de, Washington ve Tahran diplomatik çalışmalara aktif olarak devam ediyor ve pozisyonları birbirine çok uzak değil.
Batı medyasına konuşan kaynaklara göre, arabulucular her iki tarafa da anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapıyor. Bu bağlamda, önümüzdeki birkaç günün özellikle kritik olacağı vurgulandı.
Dün İran’ın, arabuluculara üç aşamadan oluşan bir müzakere formatı konusunda bilgi verdiği bildirilmişti. Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.
Daha önce Axios, ABD’li bir yetkiliye ve diğer iki kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiğini bildirmişti.
The Wall Street Journal, ABD’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer diyaloğun ertelenmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını yazdı. Habere göre, Washington önümüzdeki günlerde karşı öneriler sunabilir.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
DÜNYA
ABD Hazine Bakanı Bessent: Yaptırımlı İran havayolları ile iş yapmak, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşır
03:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала