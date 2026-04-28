ABD-İran müzakerelerine ilişkin yeni iddia: ‘Savaş öncesi statükoya geri dönebilirler’

Sputnik Türkiye

ABD ve İran’ın, savaş öncesi statükoya geri dönmeyi müzakere ettiği öne sürüldü. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:31+0300

2026-04-28T09:40+0300

ABD medyasının iddiasına göre, Washington ve Tahran arasında devam eden müzakereler aşamalı bir sürece odaklanmış durumda.Söz konusu süreç kapsamında, bir anlaşmanın ilk bölümünün, savaş öncesi statükoya geri dönmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı kısıtlama ve gümrük vergisi olmaksızın açmayı hedeflediği ifade edildi.İran'ın nükleer programı konusunun daha sonra ele alınacağı kaydedildi. Buna göre, İslamabad'da ikinci tur görüşmeler gerçekleşmese de, Washington ve Tahran diplomatik çalışmalara aktif olarak devam ediyor ve pozisyonları birbirine çok uzak değil.Batı medyasına konuşan kaynaklara göre, arabulucular her iki tarafa da anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapıyor. Bu bağlamda, önümüzdeki birkaç günün özellikle kritik olacağı vurgulandı.Dün İran’ın, arabuluculara üç aşamadan oluşan bir müzakere formatı konusunda bilgi verdiği bildirilmişti. Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.Daha önce Axios, ABD’li bir yetkiliye ve diğer iki kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiğini bildirmişti.The Wall Street Journal, ABD’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer diyaloğun ertelenmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını yazdı. Habere göre, Washington önümüzdeki günlerde karşı öneriler sunabilir.

