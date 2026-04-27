Sputnik Türkiye, 27.04.2026
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Malatya'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu
2026-04-27T15:54+0300
2026-04-27T16:41+0300
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Malatya'da depremler4.4'lük depremden bir dakika önce de Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gemişti.
15:54 27.04.2026 (güncellendi: 16:41 27.04.2026)
© Okan Coşkun — Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 1 dakika arayla 4.4 ve 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Battalgazi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'da depremler

4.4'lük depremden bir dakika önce de Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gemişti.
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 20 dakika arayla 4 büyüklüğünde deprem
