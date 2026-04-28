Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Kuzeyde sıcaklıklar 3 derece azalıyor
2026-04-28T06:54+0300
06:54 28.04.2026
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli sağanak etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 27 dereceleri görürken kuzeyde sıcaklıklar, 3 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Eriyen karlara dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – °C, 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 24°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – °C, 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – °C, 17°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – °C, 18°C – Parçalı bulutlu
KASTAMONU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – °C, 13°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu
VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu
