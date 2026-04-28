https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/meteoroloji-kuvvetli-saganak-icin-saat-verdi-kuzeyde-sicakliklar-3-derece-azaliyor-1105322377.html

Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Kuzeyde sıcaklıklar 3 derece azalıyor

Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Kuzeyde sıcaklıklar 3 derece azalıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T06:54+0300

2026-04-28T06:54+0300

2026-04-28T06:54+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104064/03/1040640349_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a5eafb09d38acbb6368c98ad862057db.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Eriyen karlara dikkatDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutluİZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – °C, 25°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – °C, 24°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – °C, 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutluESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutluKONYA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU – °C, 17°C – Parçalı bulutluDÜZCE – °C, 18°C – Parçalı bulutluKASTAMONU – °C, 19°C – Parçalı bulutluZONGULDAK – °C, 13°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 21°C – Parçalı bulutluRİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutluSAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutluTRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – °C, 22°C – Parçalı bulutluVAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutluMARDİN – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/bilim-insanlari-bile-gozlerine-inanamadi-deniz-tabaninda-dunyanin-icine-acilan-bir-pencere-1105313480.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu