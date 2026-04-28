https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/kurumlar-vergisi-beyani-ve-odemesi-icin-son-3-gun-1105328050.html

Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son 3 gün

Sputnik Türkiye

Kurumlar vergisi mükellefleri için kritik süreçte sona gelindi. 2025 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve ödemelerin yapılması için son tarih 30... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T11:21+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg

Kurumlar vergisi mükellefleri için beyan ve ödeme sürecinde son günlere girildi. 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.Yetkililer, mükelleflerin işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.Kimleri kapsıyor?Beyan süreci;gibi kurumlar vergisi mükellefi tüm yapıları kapsıyor.Beyannameler GİB üzerinden verilecekMükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla verebilecek.Vergi ödemeleri ise:gibi farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.Özel hesap dönemi olanlara esneklikÖzel hesap dönemi bulunan kurumlar için ödeme süresi farklı işliyor. Bu mükellefler, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebiliyor.Belgeler eksiksiz sunulmalıKurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti ve diğer mali belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekiyor.Ayrıca AR-GE, tasarım, teknokent destekleri ve diğer indirimlere ilişkin belgelerin de beyannameye eklenmesi önem taşıyor.Belirli şartları sağlayan uyumlu mükellefler, hesaplanan verginin yüzde 5’i kadar indirim hakkından yararlanabiliyor.Bu indirimden faydalanabilmek için son üç yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması ve herhangi bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

