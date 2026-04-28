Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son 3 gün
Kurumlar vergisi mükellefleri için kritik süreçte sona gelindi. 2025 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve ödemelerin yapılması için son tarih 30... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/seda-sayandan-istanbul-cikisi-pasaportla-girilmeli-1105327272.html
11:21 28.04.2026
Kurumlar vergisi mükellefleri için kritik süreçte sona gelindi. 2025 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve ödemelerin yapılması için son tarih 30 Nisan Perşembe. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin işlemlerini geciktirmeden tamamlaması gerektiğini hatırlattı.
Kurumlar vergisi mükellefleri için beyan ve ödeme sürecinde son günlere girildi. 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.
Yetkililer, mükelleflerin işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Kimleri kapsıyor?

Beyan süreci;
Sermaye şirketleri
Kooperatifler
İktisadi kamu kuruluşları
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
İş ortaklıkları
gibi kurumlar vergisi mükellefi tüm yapıları kapsıyor.

Beyannameler GİB üzerinden verilecek

Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla verebilecek.
Vergi ödemeleri ise:
Banka ve kredi kartı
Banka hesapları
Mobil ve internet bankacılığı
PTT şubeleri
gibi farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Özel hesap dönemi olanlara esneklik

Özel hesap dönemi bulunan kurumlar için ödeme süresi farklı işliyor. Bu mükellefler, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebiliyor.

Belgeler eksiksiz sunulmalı

Kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti ve diğer mali belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekiyor.
Ayrıca AR-GE, tasarım, teknokent destekleri ve diğer indirimlere ilişkin belgelerin de beyannameye eklenmesi önem taşıyor.
Belirli şartları sağlayan uyumlu mükellefler, hesaplanan verginin yüzde 5’i kadar indirim hakkından yararlanabiliyor.
Bu indirimden faydalanabilmek için son üç yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması ve herhangi bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor.
TÜRKİYE
Seda Sayan’dan İstanbul çıkışı: 'Pasaportla girilmeli'
10:58
