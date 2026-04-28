Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor
Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya'daki petrol rafinerilerine ve sivil hedeflere yönelik terör saldırılarını önlemek için yoğun çalışmaların... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T13:01+0300
2026-04-28T13:01+0300
2026-04-28T13:00+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz şehri Tuapse'deki petrol merkezine düzenlediği saldırıyı değerlendiren Peskov, "Bu yönde yoğun çalışmalar yürütülüyor" ifadesini kullandı.Rus yetkili, "Kiev rejiminin saldırıları sonucu oluşan hasarın yerlerine ilişkin bilgiler gizli bilgidir. Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmayacağız" diye kaydetti.
rusya
ukrayna
tuapse
mali
rusya, ukrayna, tuapse, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, saldırı, mali, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, ukrayna, tuapse, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, saldırı, mali, 9 mayıs zafer bayramı
Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol rafinerilerine ve sivil hedeflere yönelik terör saldırılarını önlemek için yoğun çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’deki petrol merkezine düzenlediği saldırıyı değerlendiren Peskov, “Bu yönde yoğun çalışmalar yürütülüyor” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, “Kiev rejiminin saldırıları sonucu oluşan hasarın yerlerine ilişkin bilgiler gizli bilgidir. Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmayacağız” diye kaydetti.
Daha önce Krasnodar Bölgesi Acil Müdahale Merkezi, Tuapse’de Ukrayna İHA’sına ait parçaların yere düşmesi sonucu bir petrol rafinerisinde yangının meydana geldiğini duyurmuştu. Olayda kimsenin yaralanmadığını bildirilmişti. Tuapse’deki petrol merkezi daha önce 16 ve 20 Nisan günleri de saldırılara hedef olmuştu.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
“Başkan Putin, şiddetin her türlü tezahürünü ve devlet liderlerinin hayatına yönelik her türlü saldırı girişimini her zaman kınadı.”
“Bu ülkedeki durumun en kısa sürede barışçıl ve istikrarlı normale dönmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.”
"Geçit töreni düzenlenecek. Törenin formatı ile ilgili zamanı geldiğinde bilgi paylaşılacak."