Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/kremlin-rusyadaki-petrol-rafinerilerine-saldirilari-onlemek-icin-yogun-calismalar-yurutuluyor-1105333265.html
Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor
Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol rafinerilerine ve sivil hedeflere yönelik terör saldırılarını önlemek için yoğun çalışmaların... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T13:01+0300
2026-04-28T13:00+0300
dünya
rusya
ukrayna
tuapse
kremlin
dmitriy peskov
donald trump
saldırı
mali
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086179043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fb5ec1dd83c0da70e0c23ca97d3ee6d.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’deki petrol merkezine düzenlediği saldırıyı değerlendiren Peskov, “Bu yönde yoğun çalışmalar yürütülüyor” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “Kiev rejiminin saldırıları sonucu oluşan hasarın yerlerine ilişkin bilgiler gizli bilgidir. Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmayacağız” diye kaydetti.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:Trump’a saldırı girişimiMali’deki durum9 Mayıs Zafer Bayramı
rusya
ukrayna
tuapse
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086179043_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8df70f259b0cdd18d5cd4537afa862d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, tuapse, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, saldırı, mali, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, ukrayna, tuapse, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, saldırı, mali, 9 mayıs zafer bayramı

Kremlin: Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırıları önlemek için yoğun çalışmalar yürütülüyor

13:01 28.04.2026
© AFP 2023 / Сергей Бобылев
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© AFP 2023 / Сергей Бобылев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol rafinerilerine ve sivil hedeflere yönelik terör saldırılarını önlemek için yoğun çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’deki petrol merkezine düzenlediği saldırıyı değerlendiren Peskov, “Bu yönde yoğun çalışmalar yürütülüyor” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, “Kiev rejiminin saldırıları sonucu oluşan hasarın yerlerine ilişkin bilgiler gizli bilgidir. Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmayacağız” diye kaydetti.

Daha önce Krasnodar Bölgesi Acil Müdahale Merkezi, Tuapse’de Ukrayna İHA’sına ait parçaların yere düşmesi sonucu bir petrol rafinerisinde yangının meydana geldiğini duyurmuştu. Olayda kimsenin yaralanmadığını bildirilmişti. Tuapse’deki petrol merkezi daha önce 16 ve 20 Nisan günleri de saldırılara hedef olmuştu.

Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:

Trump’a saldırı girişimi

“Başkan Putin, şiddetin her türlü tezahürünü ve devlet liderlerinin hayatına yönelik her türlü saldırı girişimini her zaman kınadı.”

Mali’deki durum

“Bu ülkedeki durumun en kısa sürede barışçıl ve istikrarlı normale dönmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.”

9 Mayıs Zafer Bayramı

"Geçit töreni düzenlenecek. Törenin formatı ile ilgili zamanı geldiğinde bilgi paylaşılacak."
Rus asker özel askeri harekat bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
UKRAYNA KRİZİ
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
