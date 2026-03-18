Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro: Savaşa girmek istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sınırda yaşanan gelişmelere ilişkin “Savaşa girmek istemiyoruz” dedi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T01:06+0300

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador ordusunun sınır hattındaki operasyonlarında Kolombiya topraklarına bomba düştüğünü belirterek, “Savaşa girmek istemiyoruz” mesajı verdi.Başkent Bogota’daki Casa de Narino’nda konuşan Petro, sınırda yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Bulunan mühimmatın önemine dikkat çeken Petro, “Uçaktan atıldığı anlaşılan bir bomba tespit edildi ve bu olay detaylı şekilde incelenecek” dedi. Bu durumun, Ekvador’un doğrudan Kolombiya’yı hedef almış olabileceğine dair şüphelerini güçlendirdiğini ifade etti.Petro ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrı yaptığını hatırlatarak, “Trump’tan devreye girmesini ve Ekvador lideriyle görüşmesini istedim; çünkü savaş istemiyoruz” dedi.Sınır hattındaki operasyonların sonuçlarına da değinen Petro, 27 yanmış cesedin bulunduğunu belirterek resmi açıklamaların inandırıcı olmadığını savundu. Bombaların sivillere yakın alanlara düştüğünü vurgulayan Petro, “Bu bölgede yaşayan birçok aile koka üretimini bırakıp yasal geçim yollarına yönelmişti” ifadelerini kullandı.Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Petro’nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Noboa, “İddialar gerçeği yansıtmıyor; biz yalnızca kendi topraklarımızda operasyon yürütüyoruz” dedi ve suç örgütlerinin büyük bölümünün Kolombiya kaynaklı olduğunu öne sürdü.Ekvador’un son dönemde Kolombiya ve Peru sınırına yakın bölgelerde, bombalı saldırıları da içeren organize suç operasyonlarını artırması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da yükseltiyor.

ekvador, kolombiya, peru, petro