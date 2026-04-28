https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/kalp-cerrahindan-korkutan-sivi-olum-uyarisi-milyarlarca-kisinin-ictigi-o-icecek-omur-caliyor-1105341405.html
Kalp cerrahından korkutan 'sıvı ölüm' uyarısı: Milyarlarca kişinin i̇çtiği o i̇çecek 'ömür çalıyor'
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü kalp cerrahı, "sıvı ölüm" olarak adlandırdığı asitli şekerli içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine karşı acil uyarıda bulundu. Sigara ve... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T17:07+0300
sağlik
london
alkol
sigara
gazlı içecek
gazlı içecekler
şeker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1a55f10b26732f47e753a55eebe06214.jpg
london
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_a0ec3af1873605f910efea562fff28c2.jpg
london, alkol, sigara, gazlı içecek, gazlı içecek, gazlı içecekler, şeker, şeker, şeker, şeker hastası
Dünyaca ünlü kalp cerrahı, "sıvı ölüm" olarak adlandırdığı asitli şekerli içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine karşı acil uyarıda bulundu. Sigara ve alkolden daha sinsi bir tehlikeye dikkat çeken uzmanlar; metabolik hastalıklar, kanser riski ve kalp krizini tetikleyen bu içeceklerin vücutta toksik bir birikim yarattığını vurguluyor.
Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için "asla yapmadığı" dört kuralı sıraladı. Sigaranın akciğer ve kalp üzerindeki tahribatını "vücudunuza yapabileceğiniz en kötü şey" olarak tanımlayan London, listenin en çarpıcı kısmında ise milyarlarca insanın tükettiği asitli içecekler ve gazlı meşrubatlar için "Sıvı ölüm" ifadesini kullandı. London, bu içeceklerin diyetlerden tamamen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Sadece içmeyin, nokta" dedi.
Alkolden daha sinsi bir tehlike: Şekerli i̇çecekler
Dr. London’a göre, alkol her hücre için toksik olsa da, insanların farkında olmadan tükettiği yüksek kalorili içecekler toplum sağlığı için gerçek bir felaket niteliğinde. TODAY dergisine verdiği röportajda "sıvı ölüm" tabirini dikkat çekmek için kullandığını itiraf eden ünlü cerrah, şeker bazlı meşrubatlar yoluyla alınan kontrolsüz kalorilerin obezite ve kalp hastalıklarının ana kaynağı olduğunun altını çizdi.
Sadece şeker değil, katkı maddesi bombası
ZOE Science & Nutrition podcast'inde konuşan Dr. William Li de meslektaşına destek vererek tehlikenin sadece şekerle sınırlı olmadığını hatırlattı. Dr. Li'ye göre gazlı içecek tüketimi; metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riski ile doğrudan ilişkili. İçeceklerin içindeki renklendiriciler, aromalar, koruyucular ve stabilizatörlerin kronik maruziyet sonucu vücutta "toksin birikimine" yol açtığını ifade eden Li, bu sinsi birikimin zamanla organları iflas ettirdiğini belirtti.
Diyet ve egzersiz dengesi: 'Hatalı beslenmeyi egzersizle yenemezsiniz'
Beslenme ve kilo kontrolü arasındaki ilişkiye de değinen Dr. Jeremy London, kilonun yüzde 80'inin diyet, yüzde 20'sinin ise egzersizle kontrol edildiğini söyledi. Rafine un, makarna ve beyaz ekmek gibi gıdaları da sert bir dille eleştiren uzman cerrah, "Yaptığınız herhangi bir egzersizi, kötü beslenerek etkisiz hale getirebilirsiniz" uyarısında bulundu.
Uzmanların listesindeki 4 yasaklı madde
Kalp sağlığını korumak isteyenler için tıp dünyasının üzerinde uzlaştığı o kritik liste şu şekilde şekilleniyor:
Sigara ve
elektronik sigara:
Akciğer kanseri ve inme riskini zirveye taşıyor.
Alkol:
Tüm hücreler için toksik etki yaratıyor.
Rafine
karbonhidratlar:
Beyaz ekmek ve makarna gibi işlenmiş gıdalar kilo kontrolünü imkansızlaştırıyor.
Şekerli
gazlı i̇çecekler (Sıvı Ölüm):
Kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanı olarak görülüyor.