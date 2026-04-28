Kalp cerrahından korkutan 'sıvı ölüm' uyarısı: Milyarlarca kişinin i̇çtiği o i̇çecek 'ömür çalıyor'

Kalp cerrahından korkutan 'sıvı ölüm' uyarısı: Milyarlarca kişinin i̇çtiği o i̇çecek 'ömür çalıyor'

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü kalp cerrahı, "sıvı ölüm" olarak adlandırdığı asitli şekerli içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine karşı acil uyarıda bulundu. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T17:07+0300

2026-04-28T17:07+0300

2026-04-28T17:07+0300

sağlik

london

alkol

sigara

gazlı içecek

gazlı içecek

gazlı içecekler

şeker

şeker

şeker

Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için "asla yapmadığı" dört kuralı sıraladı. Sigaranın akciğer ve kalp üzerindeki tahribatını "vücudunuza yapabileceğiniz en kötü şey" olarak tanımlayan London, listenin en çarpıcı kısmında ise milyarlarca insanın tükettiği asitli içecekler ve gazlı meşrubatlar için "Sıvı ölüm" ifadesini kullandı. London, bu içeceklerin diyetlerden tamamen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Sadece içmeyin, nokta" dedi.Alkolden daha sinsi bir tehlike: Şekerli i̇çeceklerDr. London’a göre, alkol her hücre için toksik olsa da, insanların farkında olmadan tükettiği yüksek kalorili içecekler toplum sağlığı için gerçek bir felaket niteliğinde. TODAY dergisine verdiği röportajda "sıvı ölüm" tabirini dikkat çekmek için kullandığını itiraf eden ünlü cerrah, şeker bazlı meşrubatlar yoluyla alınan kontrolsüz kalorilerin obezite ve kalp hastalıklarının ana kaynağı olduğunun altını çizdi.Sadece şeker değil, katkı maddesi bombasıZOE Science & Nutrition podcast'inde konuşan Dr. William Li de meslektaşına destek vererek tehlikenin sadece şekerle sınırlı olmadığını hatırlattı. Dr. Li'ye göre gazlı içecek tüketimi; metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riski ile doğrudan ilişkili. İçeceklerin içindeki renklendiriciler, aromalar, koruyucular ve stabilizatörlerin kronik maruziyet sonucu vücutta "toksin birikimine" yol açtığını ifade eden Li, bu sinsi birikimin zamanla organları iflas ettirdiğini belirtti.Diyet ve egzersiz dengesi: 'Hatalı beslenmeyi egzersizle yenemezsiniz'Beslenme ve kilo kontrolü arasındaki ilişkiye de değinen Dr. Jeremy London, kilonun yüzde 80'inin diyet, yüzde 20'sinin ise egzersizle kontrol edildiğini söyledi. Rafine un, makarna ve beyaz ekmek gibi gıdaları da sert bir dille eleştiren uzman cerrah, "Yaptığınız herhangi bir egzersizi, kötü beslenerek etkisiz hale getirebilirsiniz" uyarısında bulundu.Uzmanların listesindeki 4 yasaklı maddeKalp sağlığını korumak isteyenler için tıp dünyasının üzerinde uzlaştığı o kritik liste şu şekilde şekilleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/hamilelikte-kullanilan-bazi-ilaclar-otizm-riskini-artirabilir-genis-capli-arastirma-dikkat-cekti-1105336429.html

london

Sputnik Türkiye

london, alkol, sigara, gazlı içecek, gazlı içecek, gazlı içecekler, şeker, şeker, şeker, şeker hastası