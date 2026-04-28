Jimmy Kimmel, Melania Trump esprisi sonrası geri adım atmadı

ABD’li sunucu Jimmy Kimmel, Melania Trump hakkında yaptığı espri nedeniyle gelen tepkilerin ardından şakasının asıl amacını anlattı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de gece kuşağı programlarının öne çıkan isimlerinden Jimmy Kimmel, ABD First Lady'si Melania Trump hakkında yaptığı espri sonrası oluşan tartışmalara yanıt verdi. Kimmel, pazartesi günü yayımlanan programındaki monolog bölümünü, "Hani bazen sabah uyanırsın ve First Lady, işinden kovulmanı talep eden bir açıklama yayınlar ya? Hepimiz bunu yaşamışızdır, değil mi?” ifadeleriyle açtı.Kimmel, kendisine yönelik tepkilere değinerek geçen hafta programında yaptığı esprisinin arkasında durduğunu söyledi. Tepkilere rağmen geri adım atmayan sunucu, söz konusu ifadenin yanlış yorumlandığını savundu.Hafta sonu Melania Trump ve Donald Trump'ında katıldığı bir Beyaz Saray etkinliğinde silahlı bir saldırganın etkisiz hale getirilmesinden günler önce yaptığı monologda Jimmy Kimmel, First Lady için 'dul olması beklenen' ifadelerini kullanmıştı. Melania Trump', Kimmel'ı 'korkak' olarak tanımlamış ve çalıştığı şirkete ünlü sunucunun kovulması için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Kimmel, şakanın asıl amacını açıkladı ve 'Trump'ın neredeyse 80 yaşında, Melania'nın ise kendisinden daha genç olmasıyla ilgili oldukça hafif bir espri' olarak niteledi."Bu, hiçbir şekilde bir suikast çağrısı değildi. Onlar da bunu biliyor" ifadelerini kullanan Jimmy Kimmel, silahlı şiddete karşı yıllardır yürüttüğü açık muhalefetinden bahsetti. Önceden kaydedilen programının şiddet olaylarıyla herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Kimmel, "Eğer böyle bir bağlantı varsa, belki de birisi bu medyum kadını da araştırmalı" dedi ve ardından silahlı saldırıdan saatler önce bir gazeteciye konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ın "Bu gece silah sesleri duyulacak" dediği bir videoyu oynattı.

