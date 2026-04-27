Melania Trump, ‘dul kadın’ şakası sonrası Jimmy Kimmel'a 'korkak' dedi
ABD first lady’si Melania Trump, Beyaz Saray muhabirleri yemeğine silahlı bir saldırganın saldırmasından günler önce, Jimmy Kimmel'i ‘dul olması beklenen’ diye nitelendiren bir şaka yaptığı için suçladı. Detaylar haberde...
Perşembe günü Jimmy Kimmel, yaklaşan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin bir parodisi sırasında "First ladymiz Melania burada. Melania'ya bakın, çok güzel. Melania Trump, dul kalmayı bekleyen bir kadın gibi parlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Melania Trump, ‘dul kadın’ şakası sonrası Jimmy Kimmel'a 'korkak' dedi

18:51 27.04.2026 (güncellendi: 18:58 27.04.2026)
Melania Trump, Donald Trump - Sputnik Türkiye, 27.04.2026
ABD first lady’si Melania Trump, Donald Trump ile birlikte katıldığı Beyaz Saray muhabirleri yemeğine silahlı bir saldırganın saldırmasından günler önce, sunucu Jimmy Kimmel'i kendisini ‘dul olması beklenen’ ifadesiyle anan bir şaka yaptığı için ‘korkak’ olarak suçladı.
Perşembe günü Jimmy Kimmel, yaklaşan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin bir parodisi sırasında "First ladymiz Melania burada. Melania'ya bakın, çok güzel. Melania Trump, dul kalmayı bekleyen bir kadın gibi parlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Melania Trump, bugün X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Kimmel'in sözlerini ‘nefret dolu ve şiddet içerikli’ olarak nitelendirdi ve "ülkelerini bölmeyi amaçladığını" söyledi. ABC'yi ona karşı harekete geçmeye çağırdı.
Jimmey Kimmel Şov - Sputnik Türkiye, 27.04.2026
“Kimmel’ın nefret dolu ve şiddet içeren söylemi ülkemizi bölmeyi amaçlıyor. Ailem hakkında yaptığı monolog komedi değil, yıkıcı sözler ve Amerika’daki siyasi hastalığı daha da derinleştiriyor” diyen Melania Trump’ın açıklaması şöyle devam ediyor.

Kimmel gibi insanların her akşam evlerimize girip nefret yayma fırsatına sahip olmaması gerekir.

Kimmel bir korkak, kendisini korumak için kanalın onu kollamaya devam edeceğini bildiği için ABC’nin arkasına saklanıyor.

Yeter artık. ABC’nin bir duruş sergilemesinin zamanı geldi. ABC yönetimi, toplumumuz pahasına Kimmel’ın korkunç davranışlarını daha kaç kez mümkün kılacak?

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne yönelik saldırı girişimi - Sputnik Türkiye, 27.04.2026
ABD'deki saldırı girişimin ardından güvenlik tartışmaları: 'NSSE uygulanmadı, en kötü senaryoda başkan Grassley olurdu'
14:13
