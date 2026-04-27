Melania Trump, ‘dul kadın’ şakası sonrası Jimmy Kimmel'a 'korkak' dedi
18:51 27.04.2026 (güncellendi: 18:58 27.04.2026)
Melania Trump, Donald Trump
ABD first lady’si Melania Trump, Donald Trump ile birlikte katıldığı Beyaz Saray muhabirleri yemeğine silahlı bir saldırganın saldırmasından günler önce, sunucu Jimmy Kimmel'i kendisini ‘dul olması beklenen’ ifadesiyle anan bir şaka yaptığı için ‘korkak’ olarak suçladı.
Perşembe günü Jimmy Kimmel, yaklaşan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin bir parodisi sırasında "First ladymiz Melania burada. Melania'ya bakın, çok güzel. Melania Trump, dul kalmayı bekleyen bir kadın gibi parlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Melania Trump, bugün X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Kimmel'in sözlerini ‘nefret dolu ve şiddet içerikli’ olarak nitelendirdi ve "ülkelerini bölmeyi amaçladığını" söyledi. ABC'yi ona karşı harekete geçmeye çağırdı.
Jimmey Kimmel Şov
“Kimmel’ın nefret dolu ve şiddet içeren söylemi ülkemizi bölmeyi amaçlıyor. Ailem hakkında yaptığı monolog komedi değil, yıkıcı sözler ve Amerika’daki siyasi hastalığı daha da derinleştiriyor” diyen Melania Trump’ın açıklaması şöyle devam ediyor.
Kimmel gibi insanların her akşam evlerimize girip nefret yayma fırsatına sahip olmaması gerekir.
Kimmel bir korkak, kendisini korumak için kanalın onu kollamaya devam edeceğini bildiği için ABC’nin arkasına saklanıyor.
Yeter artık. ABC’nin bir duruş sergilemesinin zamanı geldi. ABC yönetimi, toplumumuz pahasına Kimmel’ın korkunç davranışlarını daha kaç kez mümkün kılacak?
Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026
People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to…