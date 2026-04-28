İstanbul'da iş yerlerine uyuşturucu operasyonu: 75 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 25 Nisan'da başlatılan soruşturma kapsamında bazı gece kulüpleri ve çevresindeki iş yerlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespiti üzerine... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T02:06+0300

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarını önlemek amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturmada, bazı gece kulüpleri başta olmak üzere, bunların çevresindeki tekel, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satan bazı ticari işletmelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen 119 şüpheliden 89'u hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.Toplam 19 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.Gözaltına alınan 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.Şüphelilerden 75'i tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.Bu şüphelilerden 75'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu satıcısı