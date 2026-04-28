İstanbul'da iş yerlerine uyuşturucu operasyonu: 75 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 25 Nisan'da başlatılan soruşturma kapsamında bazı gece kulüpleri ve çevresindeki iş yerlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespiti üzerine... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T02:09+0300
i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu satıcısı
İstanbul'da iş yerlerine uyuşturucu operasyonu: 75 şüpheli tutuklandı
02:06 28.04.2026 (güncellendi: 02:09 28.04.2026)
İstanbul'da 25 Nisan'da başlatılan soruşturma kapsamında bazı gece kulüpleri ve çevresindeki iş yerlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespiti üzerine gözaltına alınan 89 şüpheliden 75'i tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarını önlemek amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmada, bazı gece kulüpleri başta olmak üzere, bunların çevresindeki tekel, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satan bazı ticari işletmelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen 119 şüpheliden 89'u hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
Toplam 19 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Gözaltına alınan 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelilerden 75'i tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Bu şüphelilerden 75'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.