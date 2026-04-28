İsrail saldırılarında çevresel yıkım bilançosu: 'Lübnan'da ekolojik yıkım gerçekleştirildi'

Lübnan Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2023-2024 saldırılarında ülkenin ekosistemine büyük zarar verdiği belirtilerek, Lübnan'da... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T11:43+0300

Lübnan yönetimi, İsrail'in 2023-2024 dönemindeki askeri operasyonlarının ülkede ağır tahribata yol açtığını savunarak Lübnan'da 'ekolojik yıkım' yapıldığını söyledi. Lübnan Çevre Bakanı Tamara el Zein, hazırlanan raporun önsözünde, oluşan zararın boyutunun ve niteliğinin bu şekilde tanımlanması gerektiğini ifade etti.Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi tarafından hazırlanan ve Ekim 2023 - Aralık 2024 dönemini kapsayan rapora göre, İsrail saldırıları özellikle ülkenin güneyinde ciddi ekolojik yıkıma yol açtı.Raporda, yaklaşık 5 bin hektarlık orman alanının zarar gördüğü, tarım altyapısının 118 milyon dolarlık fiziki kayıp yaşadığını ve üretim kayıplarının 586 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Ayrıca binlerce hektarlık zeytinlik ve narenciye bahçesinin yok olduğu, toprakta yüksek seviyede kimyasal kirlenme tespit edildiği ifade edildi.Hava kirliliğinin de saldırılar nedeniyle arttığı, atmosfere zararlı partiküller ve toksik bileşenlerin yayıldığı belirtildi. Raporda, bu durumun yalnızca çevresel değil, aynı zamanda halk sağlığı, gıda güvenliği ve ekonomik yaşam üzerinde de etkili olduğu vurgulandı. Toplam ekonomik maliyetin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu tahmin edilen raporda, yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası destek çağrısı yapıldı. İsrail tarafı ise suçlamaları reddetti. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ülke güvenliğini sağlama amacı taşıdığı ve sivil ile çevresel zararı en aza indirmek için önlemler alındığı savunuldu.

