İsrail, ateşkese rağmen 3 hafta sonra ilk kez Bekaa Vadisi’ni vurdu
İsrail, Lübnan ile ateşkese rağmen 3 haftadan sonra ilk kez Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerini vurdu. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T16:27+0300
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını genişleterek ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne ve güneyindeki diğer bölgelere hava saldırıları başlattığını bildirdi.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkesHizbullah ve Avn’dan açıklamalarHizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah bırakmayacaklarını belirtti.Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail ile yürütülen süreçte ateşkesin müzakereler için "ilk ve zorunlu adım" olduğunu belirterek, bunun ülkesinin resmi tutumu olduğunu ve aksi yöndeki değerlendirmelerin kendilerini bağlamadığını ifade etti.Bunun Lübnan devletinin resmi pozisyonu olduğunu belirten Avn, bunun dışındaki değerlendirmelerin kendilerini bağlamadığını ifade etti.
16:25 27.04.2026 (güncellendi: 16:27 27.04.2026)
