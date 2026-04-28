https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/israil-genelkurmay-baskani-zamir-2026-muhtemelen-her-cephede-catisma-yili-olmaya-devam-edecek-1105321481.html

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: 2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: 2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek

Sputnik Türkiye

28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T00:52+0300

2026-04-28T00:52+0300

2026-04-28T00:52+0300

türki̇ye

ortadoğu

haberler

lübnan

i̇srail

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093274478_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e031253a70873b75a8cb88ca19bf6592.jpg

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun 2026 yılında büyük olasılıkla tüm cephelerde operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı. Üst düzey komutanların katıldığı bir toplantıda konuşan Zamir, İran ve Lübnan dahil farklı hatlarda yeniden çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı ve teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.Açıklamasında Zamir, şu ifadeleri kullandı: Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan’da 'ileri savunma hattı' olarak tanımladığı bölgelerdeki varlığının, İsrail’in kuzey yerleşimlerinin güvenliği tamamen sağlanana kadar süreceğini söyledi.Öte yandan Zamir, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlerde yağma faaliyetlerine karıştığına ve Hz. İsa heykeline yönelik saldırıya değinerek, son yıllarda askeri disiplinin zayıfladığını kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/leavitt-iran-gundemiyle-ulusal-guvenlik-ekibi-toplandi-bu-konuda-trumptan-once-konusamam-1105319598.html

türki̇ye

lübnan

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, haberler, lübnan, i̇srail, i̇ran