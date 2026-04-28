İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: 2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun 2026 boyunca çok cepheli çatışmalara hazırlandığını belirtirken, Gazze, Suriye ve Lübnan'daki işgalin güvenlik... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T00:52+0300
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun 2026 boyunca çok cepheli çatışmalara hazırlandığını belirtirken, Gazze, Suriye ve Lübnan’daki işgalin güvenlik sağlanana kadar süreceğini vurguladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun 2026 yılında büyük olasılıkla tüm cephelerde operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı. Üst düzey komutanların katıldığı bir toplantıda konuşan Zamir, İran ve Lübnan dahil farklı hatlarda yeniden çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı ve teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.
Açıklamasında Zamir, şu ifadeleri kullandı:
"2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek.”
Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan’da 'ileri savunma hattı' olarak tanımladığı bölgelerdeki varlığının, İsrail’in kuzey yerleşimlerinin güvenliği tamamen sağlanana kadar süreceğini söyledi.
Öte yandan Zamir, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlerde yağma faaliyetlerine karıştığına ve Hz. İsa heykeline yönelik saldırıya değinerek, son yıllarda askeri disiplinin zayıfladığını kabul etti.