Leavitt: İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibi toplandı, bu konuda Trump'tan önce konuşamam
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibiyle toplandığını bildirdi. Bugün gerçekleşecek İngiltere Kralı 3. Charles ... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T21:46+0300
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.
Açıklamasında Leavitt, toplantıda İran ile ilgili güncel durumun ele alınacağını ifade ederek, toplantıda konuşulanlar ve olası toplantı sonuçları hakkında Trump'tan önce bilgilendirme yapamayacağını ve ABD'nin kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu söyledi.
Ayrıca İran'ın "Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım." şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
"Vurgulamak istediğim nokta, Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık bir şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim."
Leavitt, bu husustaki güncel açıklamayı bizzat Trump'ın yapabileceğini dile getirerek, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların ABD ordusu tarafından temizlenmeye başlanması konusundaki soruyu da Pentagon'a yönlendirdi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump'ın, bu görüşme öncesinde İran'la ilgili açıklama yapabileceği belirtiliyor.