Havalimanında şaşırtan operasyon: Budist rahipler kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

Sri Lanka'da uluslararası havalimanında yapılan operasyonda, 22 Budist rahibin valizlerinde toplam 110 kilogramdan fazla uyuşturucu bulundu.

2026-04-28T13:19+0300

Sri Lanka’da yetkililerin, başkent Kolombo’daki uluslararası havalimanında düzenlenen operasyonda 22 Budist rahibi gözaltına aldığı bildirildi.Şüphelilerin, valizlerinde toplam 110 kilogramdan fazla uyuşturucu madde taşıdığı ve bunun havalimanındaki en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.Rahiplerin Tayland’dan döndükleri ve her birinin bagajında 5 kilogramdan fazla madde bulunduğu aktarıldı.Uyuşturucunun valizlere gizlendiği belirtildiPolisin, operasyonun bir ihbar üzerine gerçekleştirildiğini açıkladığı belirtildi.Yetkililerin, uyuşturucunun valizlere özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerle saklandığını tespit ettiği ifade edildi.Ele geçirilen maddelerin toplam değerinin 3.45 milyon doların üzerinde olduğu aktarıldı.Soruşturma genişletildiOlayın, Sri Lanka’da ilk kez Budist rahiplerin uyuşturucuyla yakalanması olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.Şüphelilerin ülkenin farklı bölgelerinden genç kişilerden oluştuğu ve Tayland seyahatinin bir sponsor tarafından karşılandığı ifade edildi.Yetkililerin, olayın yerel uyuşturucu ağlarıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.Sri Lanka’da uyuşturucu suçlarına yönelik cezaların ağır olduğu ve zanlıların mahkemeye çıkarılacağı aktarıldı.

