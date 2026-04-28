ABD basını: Vance Pentagon'un İran brifinglerinin doğruluğunu defalarca sorguladı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuştuğu belirtilen ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/rubio-hamasin-silahsizlanacagina-dair-isaretler-var-1105326139.html
ABD basını: Vance Pentagon'un İran brifinglerinin doğruluğunu defalarca sorguladı

10:58 28.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca sorguladığı ve ABD'nin silah stoklarının durumuna yönelik endişelerini Başkan Donald Trump ile paylaştığı öne sürüldü.
İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuştuğu belirtilen ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.
Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.
Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.
