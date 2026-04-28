https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abd-basini-vance-pentagonun-iran-brifinglerinin-dogrulugunu-defalarca-sorguladi-1105327011.html
ABD basını: Vance Pentagon'un İran brifinglerinin doğruluğunu defalarca sorguladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T10:58+0300
2026-04-28T10:58+0300
2026-04-28T10:58+0300
dünya
pete hegseth
abd
pentagon
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105327363_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_59b9d5d920ac2f474b8a72f7719cff99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105327363_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a2aa2427bec5f81d59c14f9b4e578af9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca sorguladığı ve ABD'nin silah stoklarının durumuna yönelik endişelerini Başkan Donald Trump ile paylaştığı öne sürüldü.
İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuştuğu belirtilen ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.
Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.
Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.