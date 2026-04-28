https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/dogalgaz-ekiplerinin-kazi-calismasinda-havan-topu-mermisi-bulundu-1105348095.html
Doğalgaz ekiplerinin kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu
İstanbul Eyüpsultan'da İGDAŞ ekipleri yaptıkları çalışma sırasında bir metal parçasına denk geldi. Metalin havan topu mermisi olduğu değerlendirilirken uzman...
2026-04-28T22:46+0300
türki̇ye
i̇gdaş
havan topu
havan mermisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105347938_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_035ddcc46be0dd729c3df481662aa547.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/sahipsiz-kopege-sopayla-siddet-isletme-bekcisi-gozaltina-alindi--1105346540.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105347938_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7942de3d3d5e36ae5b8b4b646441d35f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇gdaş, havan topu, havan mermisi
22:38 28.04.2026 (güncellendi: 22:46 28.04.2026)
İstanbul Eyüpsultan'da İGDAŞ ekipleri yaptıkları çalışma sırasında bir metal parçasına denk geldi. Metalin havan topu mermisi olduğu değerlendirilirken uzman ekip alana gelerek cismi olduğu yerden çıkardı.
Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi'nde kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri toprak altına gömülü mühimmat buldu. Mühimmatın havan topu mermisi olduğu değerlendirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İnceleme sonrası havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat muhafaza altına aldı.
'Bombaya benzer hali varmış'
Mahalle sakini Çetin Uzun doğalgaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini söyledi. Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı" diye konuştu.