Doğalgaz ekiplerinin kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu

İstanbul Eyüpsultan'da İGDAŞ ekipleri yaptıkları çalışma sırasında bir metal parçasına denk geldi. Metalin havan topu mermisi olduğu değerlendirilirken uzman... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T22:46+0300

Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi'nde kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri toprak altına gömülü mühimmat buldu. Mühimmatın havan topu mermisi olduğu değerlendirildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İnceleme sonrası havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat muhafaza altına aldı.'Bombaya benzer hali varmış'Mahalle sakini Çetin Uzun doğalgaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini söyledi. Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı" diye konuştu.

