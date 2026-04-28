Bir işçi ölmüştü: Shakira konserinin yapılacağı sahnede polis incelemesi yapılıyor
© AP Photo / Michel Euler
Abone ol
Brezilya polisi, Shakira'nın Brezilya'daki konseri için başlayan sahne kurulumunda bir işçinin ölmesinin ardından inceleme başlattı.
Brezilya'da işçiler, Rio de Janeiro'nun ünlü Copacabana Plajı'nda gelecek hafta sonu Shakira'nın vereceği konser için sahnenin inşasına dün yeniden başladı.
Çalışmalar, olay yerinde 28 yaşındaki bir işçinin ölümüyle ilgili polis soruşturması nedeniyle bir gün önce durdurulmuştu.
© AA / Fabio Teixeira
Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro’da sahne kurulumunun sürdüğü alanda sivil polis inceleme başlatırken, işçilerin çalışmaları da denetleniyor.
© AA / Fabio Teixeira
Ne olmuştu?
Shakira’nın konser vermesinin planlandığı sahnede yaşanan kazada, 28 yaşındaki çilingir Gabriel de Jesus Firmino, biri yaklaşık 25 metre uzaktan kontrol edilen iki asansör arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
© AA / Fabio Teixeira
Yetkililer olayı iş kazası olarak ele alırken, olası ihmal sonucu ölüme ilişkin soruşturma da yürütüldüğünü belirtiyor. İlk tespitler, kazanın sahne kurulumunda kullanılan asansörden kaynaklandığına işaret ediyor.