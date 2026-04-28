Beyaz Saray’da 'yasak' temas: Donald Trump, Kral Charles’a dokunursa ne olur?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı İngiltere Kralı III. Charles ile görüşmesinde katı kraliyet protokollerini bir kez daha ihlal etti... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, İngiltere Kralı III. Charles ile Kraliçe Camilla’yı Beyaz Saray’da ağırladı. Ancak görüşmenin hemen başında Trump, monarşi kurallarının en temel yazılı olmayan maddelerinden birini çiğneyerek Kral’ın omzuna dokundu. Beden dili uzmanı Judi James, bu fiziksel temasın sadece bir yönlendirme değil, aynı zamanda siyasi bir "özel dostluk" mesajı taşıdığını belirtti. Kraliyet geleneklerine göre hükümdara fiziksel temas başlatılması yasak olsa da, Kral Charles'ın bu duruma annesi Kraliçe II. Elizabeth’e kıyasla daha esnek yaklaştığı gözlemlendi.Beyaz Saray bahçesinde "güç savaşı": O meşhur tokalaşmaGörüşmenin en dikkat çekici anlarından biri, liderlerin kameralar karşısındaki tokalaşması oldu. Genellikle muhataplarını kendine doğru çekerek domine etmesiyle bilinen Donald Trump, bu kez sert bir kayaya çarptı. Kral Charles, Trump’ın "çekme" hamlesine karşı elini sabit ve sıkı tutarak karşılık verdi. Sosyal medyada "akıl oyunları" ve güç tokalaşması olarak nitelendirilen bu anlar, Kral’ın Beyaz Saray zemininde kontrolü elden bırakmadığı şeklinde yorumlandı.Melania Trump’tan samimi selamlamaResmi protokollerin aksine First Lady Melania Trump, karşılamada daha sıcak bir atmosfer oluşturmayı tercih etti. Melania Trump’ın Kraliçe Camilla ve Kral Charles ile gerçekleştirdiği öpücüklü selamlama, törene "aile dostu" havası kattı. Uzmanlar, bu durumun Trump’ın protokol ihlallerini yumuşattığını ve görüşmenin yüzeyde "samimi" görünmesini sağladığını ifade ediyor.Kritik dosyalar kapalı kapılar ardındaYeşil Oda’da içilen çay ile devam eden ziyarette, liderlerin ayaküstü başladıkları siyasi konuları detaylandırdıkları tahmin ediliyor. Kral Charles ve Donald Trump görüşmesi, sadece protokol ihlalleriyle değil, ABD-İngiltere ilişkilerinin ve küresel güvenlik gibi konulardaki gelecekteki seyrine dair ipuçlarıyla da dünya basınının gündemine oturdu.

