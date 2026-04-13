https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/atlas-caglayan-cinayetinde-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1104975010.html
Atlas Çağlayan cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. 14 Ocak'ta "yan bakma" tartışması sonrası yaşanan... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T13:55+0300
türki̇ye
atlas çağlayan
cinayet
duruşma
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823653_0:186:770:619_1920x0_80_0_0_2decb06b0e301e7b4bdc64c00f7e7cc9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/ticaret-bakanliginin-radarindan-kacamadi-unlu-galericinin-milyonluk-vurgunu-ortaya-cikti--1104975084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823653_0:113:770:691_1920x0_80_0_0_95f580f7094149cc62e0ae313b3f299e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. 14 Ocak’ta “yan bakma” tartışması sonrası yaşanan cinayete ilişkin ilk duruşma 9 Haziran’da yapılacak. Sanık hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis talep ediliyor.
Atlas Çağlayan cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu. İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Davanın ilk duruşmasının 9 Haziran tarihinde görüleceği açıklandı.
Cinayetle ilgili 15 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında:
"Çocuğa karşı kasten öldürme" "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" "Zincirleme şekilde silahla tehdit"
suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
14 Ocak günü, birbirini daha önce tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan baktın” gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı.
Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehditte bulunan 5 zanlı tutuklandı.