Atlas Çağlayan cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. 14 Ocak'ta "yan bakma" tartışması sonrası yaşanan... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

Atlas Çağlayan cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu. İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.Davanın ilk duruşmasının 9 Haziran tarihinde görüleceği açıklandı.Cinayetle ilgili 15 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında:suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.Ne olmuştu?14 Ocak günü, birbirini daha önce tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan baktın” gerekçesiyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı.Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehditte bulunan 5 zanlı tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/ticaret-bakanliginin-radarindan-kacamadi-unlu-galericinin-milyonluk-vurgunu-ortaya-cikti--1104975084.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

