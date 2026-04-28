https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/akom-dikkat-diyerek-uyardi-istanbula-soguk-ve-yagisli-hava-geliyor-1105325580.html

AKOM ‘dikkat’ diyerek uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor

Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:54+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

hava

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105218146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edf41b4b9b7efa7051666e0cccb7f76b.jpg

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkisini sürdürecek.Çarşamba gününe kadar kent genelinde hava sıcaklıklarının 16-19°C aralığında seyretmesi ve bahar değerlerinde olması bekleniyor.Perşembe günü hava değişiyorPerşembe gününden itibaren İstanbul’da soğuk hava ve yağışlı sistemin yeniden etkili olacağını duyuruldu.Bu değişimle birlikte hava koşullarında ani bir dönüş yaşanacağı belirtildi.AKOM hava durumu değerlendirmesine göre yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalacağı öngörülüyor.Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.AKOM’dan resmi açıklamaAKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülürken Perşembe günü itibari ile bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların da 3-5°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

