İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
AKOM ‘dikkat’ diyerek uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor
09:54 28.04.2026 (güncellendi: 09:55 28.04.2026)
İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli ve bahar havası etkili olacak. Ancak AKOM’un uyarısına göre Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor. Sıcaklıkların 3-5 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkisini sürdürecek.
Çarşamba gününe kadar kent genelinde hava sıcaklıklarının 16-19°C aralığında seyretmesi ve bahar değerlerinde olması bekleniyor.

Perşembe günü hava değişiyor

Perşembe gününden itibaren İstanbul’da soğuk hava ve yağışlı sistemin yeniden etkili olacağını duyuruldu.
Bu değişimle birlikte hava koşullarında ani bir dönüş yaşanacağı belirtildi.
AKOM hava durumu değerlendirmesine göre yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalacağı öngörülüyor.
Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

AKOM’dan resmi açıklama

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülürken Perşembe günü itibari ile bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların da 3-5°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor."
