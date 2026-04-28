Akaryakıtta tabela değişti: Benzin ve motorine zam geldi, son fiyatlar nasıl oldu?

Akaryakıtta tabela değişti: Benzin ve motorine zam geldi, son fiyatlar nasıl oldu?

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:14+0300

2026-04-28T09:14+0300

2026-04-28T09:14+0300

ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı petrol sevkiyatlarının gerçekleşmemesi gibi nedenler petrolü yükseltiyor.Motorin ve benzine zamMotorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,28 lira, benzine ise 0,95 lira zam geldi.Benzin fiyatları ne kadar?Böylece İstanbul'da motorinin litresi 71,66 liraya, Ankara'da 72,70 liraya, İzmir'de 73,08 liraya, Doğu illerinde 74,48 liraya yükseldi.Benzin ise İstanbul'da 63,77 liraya, Ankara'da 64,68 liraya, İzmir'de 64,96 liraya, doğu illerinde ise 66,30 liraya yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/benzin-ve-motorine-zam-bekleniyor-guncel-akaryakit-fiyatlari-ne-1105287436.html

Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları