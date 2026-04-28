Akaryakıtta tabela değişti: Benzin ve motorine zam geldi, son fiyatlar nasıl oldu?
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi.
ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı petrol sevkiyatlarının gerçekleşmemesi gibi nedenler petrolü yükseltiyor.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,28 lira, benzine ise 0,95 lira zam geldi.
Benzin fiyatları ne kadar?
Böylece İstanbul'da motorinin litresi 71,66 liraya, Ankara'da 72,70 liraya, İzmir'de 73,08 liraya, Doğu illerinde 74,48 liraya yükseldi.
Benzin ise İstanbul'da 63,77 liraya, Ankara'da 64,68 liraya, İzmir'de 64,96 liraya, doğu illerinde ise 66,30 liraya yükseldi.