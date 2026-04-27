Başsavcı Cansu: 'En kritik eşik Gülistan'ın kullandığı telefon hattının Ankara'da bir ilçede sinyal vermesiydi'
© AABaşsavcı Ebru Cansu
© AA
Abone ol
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, basına konuştu. Başsavcı Cansu "Benim için en kritik eşik, Gülistan'ın kullandığı telefon hattının Ankara'da bir ilçede sinyal verdiğinin tespit edilmesi oldu" ifadelerini kullandı.
Tunceli'de güvenlik güçleri, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için kırsalda yoğun arama çalışması yürütüyor.
Başsavcı Cansu şunları kaydetti:
"Sürecin en başında hâkimlikten kısıtlılık kararı aldık. Dosyanın, adliye personeli dahil yetkisiz hiç kimse tarafından görülmesine izin vermedik. Disiplinli ve kontrollü bir süreç yönetimi sayesinde en küçük bir sızıntıya dahi izin vermeden önemli bir mesafe kat ettik"
"Dosyada yer alan notlar ve gizli tanık beyanları elbette önemliydi. Ancak benim için en kritik eşik, Gülistan'ın kullandığı telefon hattının Ankara'da bir ilçede sinyal verdiğinin tespit edilmesi oldu. Bu teknik veri, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Söz konusu sinyal, sim kart üzerinde yapılan müdahaleleri ve bu hattın bağlantılı olduğu kişi ağını ortaya çıkardı."
"Bu dosyaya ilk başladığımızda bizi böylesine bir noktaya götüreceğini elbette öngörmüyorduk. Ancak süreç içerisinde elde edilen somut deliller bizi adım adım bu aşamaya taşıdı. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi, 'Yargı, dosyanın kapağındaki isme göre hareket etmez.' Hukuk önünde herkes eşittir. Bizim için önemli olan tek şey, delillerin gösterdiği istikametti."