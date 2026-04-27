‘Türkiye, arkasında finans kapitalin olduğu Doğu karşıtı koalisyona sokulmak isteniyor’

“Von der Leyen’in sözleri aslında bir tehdit. İsrail’in söylemi de bir tehdit. İngiltere üzerinden yeni bir koalisyon kurulmaya çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. NATO’ya paralel bir yeni koalisyon kurulmaya ve Türkiye’de bunun içine sokulmaya çalışılıyor. Rusya’ya karşı Türkiye’yi öne sürme gayretleri var. İsrail’in bu söylemleri Türkiye’yi hem İran’a karşı yanına çekmek hem Katar doğalgazını Türkiye’den geçirme planını iptal ettirmek gibi tehditler içeriyor. Bu açıklamalarla Türkiye hem düşman konumuna sokuluyor hem de ‘Düşman konumuna düşmemek için dediklerimizi yapmalısınız’ mesajı veriliyor. Mark Rutte’nin Ankara’ya gelme sebebi bu gündemi konuşmak. Rutte, ASELSAN’ı ziyaret etti. Temmuz ayında NATO zirvesi var. Kasım ayında da NATO’nun silah zirvesi var. Bu ziyaret aslında İzmir’deki silah zirvesiyle ilgili. ‘Türkiye’yi ne kadar yanımıza çekip İran’a ve Rusya’ya karşı kullanabiliriz?’ derdindeler. Ancak bu Türkiye’nin çıkarlarına uymuyor. Türkiye neden Rusya ya da İran ile düşman olsun? Türkiye büyük enerji aldığı komşularıyla iyi geçinmek durumunda. BlackRock da var bu işin içinde. Bu mantıksızlığın arka planında büyük sermaye çıkarları var. Rothschild ve BlacRock gibi trilyonlarca doları hareket ettiren finans kapital var. Türkiye, İngiltere’nin yanına geçip Amerika’ya yakın değilmiş gibi gösterilerek İsrail’in yanına sokulmaya çalışılıyor. Kıbrıs’ta yapılan toplantı da bunun uzantısı. Merz ile Kıbrıs’ta bir araya gelen Macron, ‘Güney Kıbrıs’a üs kuracağız’ diyerek Kıbrıs üzerinden açıkça Türkiye’yi tehdit etti. Ermenistan-Rum kesimi ile Yunanistan’ın bir anlaşması var. Türkiye’yi kuşatıyorlar ve bunun sonucunda da Türkiye’yi Rusya ve İran’a karşı kullanmak için baskı kuruyorlar. Von der Leyen’in açıklamasını da bu şekilde okuyorum. Ancak özünde düşman olarak görüyorlar. Bu tarih boyunca değişmedi. Dost gözüktüklerinde dahi Türkiye’yi içselleştirmediler. Balkanları dahi Avrupa olarak görmüyorlar. Türkiye’yi Orta Doğu ülkesi olarak görüyorlar. Türkiye’nin de çıkarları artık Batı’da değil. İran savaşında bu doğrulandı. İsrail çok etkili çünkü arkalarında siyonizm var. Siyonizm sadece İsrailli Yahudilere özgü değil. Dünya çapındaki sermayedarların kendi projeleri bu. Bunun adı aslında neoliberalizm. Amerika’daki iç çatışmada dahi CIA’in ekipleriyle Palantir’in ya da teknokrat diğer şirketlerin bir mücadelesi yatıyor. Türkiye’yi de bu mücadelede kim yanına çekerse o kazançlı çıkacak. Türkiye, İran ve Rusya’ya yakın. Türkiye hem Doğu Akdeniz’de hem Ege’de...Kıbrıs, Kafkaslar var ve Azerbaycan ile de komşu. Türkiye kritik bir rol oynuyor bu yüzden de baskılar artacak gibi.”