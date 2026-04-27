Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı düzenlemişti: Şüpheliye ABD Başkanı'na suikast girişimi suçlaması
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla resmen itham edildi.
31 yaşındaki Cole Tomas Allen, cumartesi günü yaşanan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı olayının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, Allen’ın ABD Başkanı’na suikast girişimi suçlamasıyla tutukluluk halinin devamına karar verirken, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Öte yandan Allen’a şiddet suçu sırasında silah kullanma da dahil olmak üzere ek suçlamalar yöneltildi.