Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı düzenlemişti: Şüpheliye ABD Başkanı'na suikast girişimi suçlaması
Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı düzenlemişti: Şüpheliye ABD Başkanı'na suikast girişimi suçlaması
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T23:41+0300
2026-04-27T23:41+0300
31 yaşındaki Cole Tomas Allen, cumartesi günü yaşanan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı olayının ardından mahkemeye çıkarıldı.Mahkeme, Allen’ın ABD Başkanı’na suikast girişimi suçlamasıyla tutukluluk halinin devamına karar verirken, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.Öte yandan Allen’a şiddet suçu sırasında silah kullanma da dahil olmak üzere ek suçlamalar yöneltildi.
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, cole thomas allen, suikast, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, suikast girişimi

Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı düzenlemişti: Şüpheliye ABD Başkanı'na suikast girişimi suçlaması

23:41 27.04.2026
© AP PhotoCole Tomas Allen’ın mahkeme çizimi
Cole Tomas Allen’ın mahkeme çizimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla resmen itham edildi.
31 yaşındaki Cole Tomas Allen, cumartesi günü yaşanan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı olayının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, Allen’ın ABD Başkanı’na suikast girişimi suçlamasıyla tutukluluk halinin devamına karar verirken, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Öte yandan Allen’a şiddet suçu sırasında silah kullanma da dahil olmak üzere ek suçlamalar yöneltildi.
Trump saldırganın sözlerine yanıt verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
Trump saldırganın sözlerine yanıt verdi: 'O bölümü okumanızı bekliyordum'
