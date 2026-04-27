Trump saldırganın sözlerine yanıt verdi: 'O bölümü okumanızı bekliyordum'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T10:21+0300

Trump, ABD merkezli televizyona verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim" dedi.Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.Sunucuya çıkıştıRöportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız" diye konuşan Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır" ifadelerini kullandı.Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.İcraatları nedeniyle hedef alındığını iddia ettiKendisine yönelik neden bu kadar fazla suikast girişimi olduğuna dair düşünceleri sorulan Trump, suikastçıların "bir şeyler yapan başkanları" hedef aldığını savundu.Trump, "Venezuela'yla bir çekişme ya da savaşımız vardı, artık adına ne derseniz ve onu çok kararlı şekilde kazandık. Şimdi Venezuela ile harika ilişkilerimiz var. Çok karlı bir ilişki oldu ve şimdi de İran'dayız." şeklinde konuştu.Olayın meydana geldiği balo salonunun "güvenli olmadığını" iddia eden Trump, "Güvenli bir balo salonu inşa ediyorum. Bunu inşa etmemin nedenlerinden biri tam olarak dün gece yaşananlar." dedi.Trump, suikast girişiminin "tartışmalı politikalarıyla" bağlantılı olup olmadığı sorusuna karşılık da politikalarını "tartışmalı" görmediğini belirtti.Gizli Servisin yavaş davranmasına kendisinin sebep olduğunu söylediTrump, Gizli Servis tarafından olay yerinden bir süre geç çıkarılmasının da kendi tercihi olduğunu dile getirerek, "olan biteni görmek istediğini" vurguladı.Gizli Servis ajanlarının "biraz daha yavaş davranmasına kendisinin sebep olduğunu" kaydeden Trump, olay yerinden uzaklaşırken kendisinden yere çökmesinin istendiğini anlattı.İngiltere Kralı'nın ziyaretinde değişiklik yokTrump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'ye yapacağı bilinen ziyarete ilişkin de "Bence harika olacak. Çok güvende olacak." diye konuştu.Beyaz Saray'ın şu anda "çok güvenli" olduğunu söyleyen Trump, Kral Charles'ın da burada kalacağı bilgisini verdi.Trump, Kral Charles'ın kendisini aradığını ve ABD'ye ziyarette bulunmayı "dört gözle beklediklerini" söylediğini aktardı.

