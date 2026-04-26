Trump'a saldırı düzenlemişti: Cole Thomas Allen'ın manifestosu ortaya çıktı
21:55 26.04.2026 (güncellendi: 22:00 26.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı etkinliğe yönelik saldırının şüphelisi Cole Thomas Allen’ın düşüncelerini yazıya döktüğü ortaya çıktı. İnternete de yansıyan metinde, saldırganın gerekçeleri, hedefleri ve etkinlikteki güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.
Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği saldırısının şüphelisi Cole Thomas Allen’ın olaydan kısa bir süre önce ailesine bir manifesto gönderdiği, söz konusu belgenin daha sonra bir yakını tarafından polise teslim edildiği açıklandı.
Manifestoda Allen, saldırıyı neden gerçekleştirmek istediğini uzun uzun anlattı. Metinde, başkalarının uğradığı baskılara karşı sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini savunduğu görüldü. Ayrıca, mevcut yönetime yönelik ağır suçlamalar yönelterek eylemini bu gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştı.
Allen, saldırıda kullanmayı planladığı mühimmat türüne de değinerek, 'zayiatı en aza indirmek' amacıyla belirli tercihler yaptığını öne sürdü. Buna karşın, hedeflerine ulaşmak için gerekirse daha fazla kişiyi riske atabileceğini ifade etti.
Manifestoda, hedef alınan kişilerin yönetim yetkilileri olduğu ve bunların kıdem sırasına göre listelendiği belirtildi. Dikkat çekici şekilde, FBI Direktörü Kash Patel’in bu listenin dışında tutulduğu aktarıldı.
Allen, yazdıklarında Washington Hilton’daki güvenlik önlemlerini de eleştirerek, otele birden fazla silahla girebildiğini ve bunun fark edilmediğini iddia etti. Etkinlikteki güvenliğin daha çok dış alana odaklandığını savunan Allen, içeride yeterli kontrol bulunmadığını öne sürdü.
