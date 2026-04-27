Tarım ilaçlarıyla kanser riski arasında çarpıcı bağ: Risk yüzde 150 artıyor
Yeni araştırmaya göre, çevrede bulunan tarım ilaçlarına maruz kalmak, bazı bölgelerde kanser riskini ortalama yüzde 150 artırıyor. Bulgular, özellikle kırsal...
2026-04-27T16:58+0300
Pasteur Enstitüsü, Toulouse Üniversitesi ve diğer uluslararası kurumların iş birliğiyle yürütülen çalışmada, çevrede yaygın olarak bulunan tarım ilaçlarının kanser riskiyle güçlü bir bağlantı gösterdiği aktarıldı.Çalışmada, yüksek düzeyde pestisit maruziyetinin, bazı bölgelerde kanser görülme ihtimalini ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.12 farklı pestisite aynı anda maruz kalınıyorAraştırmada, insanların günlük yaşamda tek bir değil, aynı anda birden fazla tarım ilacına maruz kaldığı vurgulandı.Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların ortalama 12 farklı pestisite aynı anda maruz kaldığı aktarıldı.Bilim insanları, bu durumun tek tek maddelerden ziyade kimyasal karışımların etkisinin daha önemli olabileceğini belirtti.Kanser riski belirgin şekilde artıyorAraştırmacıların, pestisit yayılım haritalarını 150 binden fazla kanser vakasıyla karşılaştırdığı ve net bir bağlantı bulduğu ifade edildi.Buna göre, pestisit yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanser riskinin ortalama yüzde 150 daha fazla olduğu aktarıldı.Araştırmacılardan Jorge Honles, "Pestisitlerin çevrede nasıl yayıldığını modelleyerek en yüksek riskli bölgeleri belirledik" açıklamasında bulundu.Etkiler uzun süre fark edilmeyebiliyorÇalışmada, pestisitlerin vücutta erken ve sessiz değişimlere yol açabileceği belirtildi.Özellikle karaciğerin bu kimyasallara karşı hassas olduğu ve hücrelerin normal işleyişinin zamanla bozulabileceği ifade edildi.Uzmanlara göre bu süreç, enfeksiyonlar ve çevresel stres gibi faktörlerle birleştiğinde kanser gelişimini kolaylaştırabiliyor.
